FIFA le da una mano a Argentina y cambia la forma de cumplir las sanciones tras la final del Mundial

La FIFA modificó las condiciones para que Argentina cumpla las sanciones impuestas por los incidentes protagonizados durante la final del Mundial 2026. La decisión se tomó después de una solicitud formal presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que consiguió que los castigos puedan comenzar a cumplirse también en partidos amistosos de clase A.
El máximo organismo del fútbol había anunciado el pasado 21 de agosto fuertes sanciones contra integrantes de la selección argentina por los incidentes registrados durante la final frente a España. Entre los principales castigados apareció Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de 10 partidos por la agresión contra Gavi.