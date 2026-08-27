FIFA le da una mano a Argentina y cambia la forma de cumplir las sanciones tras la final del Mundial

El máximo organismo del fútbol había anunciado el pasado 21 de agosto fuertes sanciones contra integrantes de la selección argentina por los incidentes registrados durante la final frente a España. Entre los principales castigados apareció Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de 10 partidos por la agresión contra Gavi.

La FIFA modificó las condiciones para que Argentina cumpla las sanciones impuestas por los incidentes protagonizados durante la final del Mundial 2026. La decisión se tomó después de una solicitud formal presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que consiguió que los castigos puedan comenzar a cumplirse también en partidos amistosos de clase A.

La sanción también alcanzó a Nahuel Molina, suspendido por siete encuentros; Thiago Almada, por un partido, y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, quien recibió un castigo de tres partidos.

En principio, estas suspensiones debían cumplirse cuando los involucrados fueran convocados por Argentina para partidos oficiales. Sin embargo, la AFA acudió a la FIFA para solicitar que las fechas también pudieran descontarse en encuentros amistosos de categoría A.

FIFA aceptó el pedido de la AFA

La propia Asociación del Fútbol Argentino confirmó que presentó formalmente la solicitud ante la FIFA para modificar las condiciones de cumplimiento de las sanciones.

“La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación puedan cumplirse en partidos amistosos de clase ‘A’ y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”, explicó el organismo argentino.

La respuesta fue favorable para la Albiceleste. La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que, de acuerdo con la normativa vigente, la petición podía ser aprobada.

Esto significa que las sanciones no fueron reducidas en cantidad de partidos, pero sí cambió la manera en que podrán ser cumplidas.

Paredes continuará teniendo 10 partidos de suspensión, Molina siete, Almada uno y Ayala tres. La diferencia es que ahora esos encuentros podrán descontarse tanto en compromisos oficiales como en amistosos internacionales de clase A.

Paredes podría comenzar a descontar partidos

La modificación supone un alivio importante para Argentina, especialmente si el calendario de la selección incluye amistosos en las próximas fechas FIFA.

En caso de que la Albiceleste dispute partidos de preparación durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre, los futbolistas sancionados podrán comenzar a cumplir sus respectivas suspensiones desde esos compromisos.

De esta manera, Argentina evitaría que los castigos se concentren exclusivamente en competiciones oficiales como las Eliminatorias o futuras ediciones de la Copa América.

La AFA, además, no considera cerrado el asunto. El organismo adelantó que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para intentar defender los intereses de sus futbolistas y reducir el impacto de las sanciones.

“En defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia”, señaló la AFA.

También hubo una millonaria multa por las Malvinas

La sanción a Argentina no se limitó a los incidentes ocurridos durante la final. La AFA también recibió una multa de 321.000 dólares por un episodio ocurrido después de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra.

Los jugadores argentinos exhibieron una bandera de las Malvinas al término del encuentro, una acción que la FIFA consideró una infracción al Código Disciplinario.

El organismo internacional argumentó que se trató de una utilización de un acontecimiento deportivo como plataforma para manifestaciones de carácter no deportivo y también señaló infracciones relacionadas con comportamiento inapropiado, discriminación y seguridad durante los partidos.

Esa sanción económica se mantiene, mientras la AFA continúa evaluando las vías de apelación.