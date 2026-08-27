Nuevos detalles de paseo de MinVivienda tras terremoto: lo justificó con reunión virtual de una hora

Se conocieron nuevos detalles del polémico viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta. Este fue a menos de una semana de la emergencia por el terremoto de 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto. En una respuesta a Alfredo José Moisés López, secretario de la Comisión VII del Senado, se supo la duración de la estadía del ministro, que el presidente Abelardo de la Espriella “sí fue informado” y que justificó el paseo con una reunión virtual de una hora con sus viceministros. Esta fue para abordar la emergencia por el terremoto. Le puede interesar: Cuatro ministros de Abelardo de la Espriella están citados a control político en el Congreso, ¿por qué?

Duración de la estadía y respuesta del Ministerio de Vivienda

En cuanto a la duración del “descanso”, el comunicado del Ministerio indica que “el ministro permaneció en la ciudad de Santa Marta desde su llegada el sábado el 15 de agosto de 2026 a las 11 am y hasta su salida el lunes 17 de agosto de 2026 a las 4:00 p.m”. La entidad dijo, a su vez, que “no se presentó alguna ausencia en el ejercicio de las funciones” del ministro y, por ende, “no se hizo alguna solicitud” para ausentarse, ni se emitió alguna decisión. En la petición enviada al Ministerio se cuestiona si este “establece dónde debe encontrarse el ministro durante una emergencia de esta magnitud”, ante lo que la entidad respondió que “la ubicación desde la cual se ejerzan las funciones no constituye, por sí misma, un criterio para determinar su cumplimiento, siempre que se garantice la dirección del sector, la coordinación institucional, la adopción oportuna de decisiones y la atención de las responsabilidades asignadas.

La reunión virtual de una hora

En cuanto a “decisiones administrativas” que Beltrán haya tomado en ese tiempo, se menciona una reunión “virtual” el 17 de agosto, entre la 1:30 y las 2:30 p.m., solo una hora. Esta fue, según el Ministerio, con los viceministros, “para evaluar resultados de activities realizadas en la semana anterior y preparar la Mesa Técnica a realizarse en la tarde del día siguiente”. Pero, ¿y el resto del fin de semana? La emergencia no paró porque no fueran días hábiles.

¿Hubo contacto del ministro con alcaldes y gobernadores?

Justo en otro punto, se pregunta si Beltrán se comunicó con los alcaldes y gobernadores de las zonas más afectadas durante su estadía en Santa Marta. Ante eso, el Ministerio responde que en “la respuesta 3”, que es la que habla de la reunión virtual, “se puede identificar los espacios de diálogo y los temas planteado”. Es decir, según esa respuesta, el ministro no se comunicó con alcaldes ni gobernadores. Solo tuvo una reunión virtual con los viceministros, el lunes, de una hora. A su vez, dice que el primer mandatario, De la Espriella, sí supo. “El presidente de la República sí fue informado. Sin embargo, no existe copia oficial de esa comunicación”.

Justificación oficial y costo del esquema de seguridad en Santa Marta

Con respecto a las instrucciones impartió para “garantizar alojamiento temporal a las familias, cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables (...) y cuántas fueron efectivamente atendidas”, el Ministerio respondió que la permanencia de Beltrán en Santa Marta “no implicó, por sí misma, la interrupción o desatención de sus responsabilidades”. Además, que “no se identificó disposición interna, protocolo o instrucción que exigiera su presencia permanente en Bogotá o su desplazamiento inmediato a una zona específica”. Y justificó que las funciones “pueden ejercerse mediante mecanismos presenciales o remotos”. Finalmente, se detalló que el desplazamiento y estadía del personal del esquema de seguridad que se quedó en Santa Marta corresponde “a un total de $14.397.280. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas frecuentes