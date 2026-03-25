Giro en caso Santiago Uribe: Tribunal Superior de Antioquia remite expediente a la Corte Suprema

El proceso contra Santiago Uribe Vélez dio un nuevo giro este miércoles luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia ordenara enviar su expediente a la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena en su contra.
El ganadero fue sentenciado por ese alto tribunal, el 25 de noviembre de 2025, a 28 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en un fallo que lo vinculó con la creación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.
La decisión se produce tras el recurso de impugnación especial presentado por su defensa, liderada por Jaime Granados, que busca revertir la condena de segunda instancia que había revocado su absolución inicial.
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El Tribunal confirmó que tanto la defensa como las demás partes intervinientes sustentaron sus posiciones dentro de los plazos legales, por lo que ahora será la Corte la encargada de resolver el recurso bajo el principio de doble conformidad.
El caso también abre un debate jurídico clave sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Mientras una interpretación señala que los cargos podrían prescribir entre 2026 y 2027, otra sostiene que el plazo se extiende hasta 2032. La definición de este punto será determinante en el futuro judicial del procesado.
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