Multan a Petro con más de $20 millones por no retractarse de llamar corrupto a exgerente de Coosalud

Otra decisión judicial en contra se suma al historial del presidente Gustavo Petro. Esta vez, un juez de Bogotá le impuso una sanción económica por incumplir, en dos ocasiones, la orden de retractarse de sus declaraciones contra el exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.
El origen del caso se remonta a julio de 2025, cuando durante una alocución presidencial el mandatario arremetió, sin pruebas, contra el entonces gerente de la EPS, a quien señaló de “corrupto” y “bandido”. Esas declaraciones desataron la controversia y terminaron en una acción judicial por la presunta vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra.
“Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”, señaló el presidente Petro.