Pacientes critican plan de Minsalud de pagos a los hospitales públicos; ¿por qué?

Esta semana el Ministerio de Salud presentó el “Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública Hospitalaria”, que está orientado al fortalecimiento de la atención primaria en hospitales públicos. Con esto busca garantizar el acceso a servicios de salud en zonas rurales y dispersas y zonas urbanas vulnerables.
En ese sentido, la entidad dijo que espera asegurar recursos para la oferta de servicios básicos y especializados y poner énfasis en la salud infantil, la prevención y la participación comunitaria.
Así mismo, aprovecharon para informar que el Gobierno avanza con la inversión para la conformación de 10.850 Equipos Básicos de Salud y 110 equipos de especialistas, en lo que han invertido $4,1 billones entre 2022 y 2025.