Otro paciente murió en Colombia esperando medicina para leucemia: la historia de Jeisson Pinzón

La crisis financiera y humanitaria de la salud en Colombia sigue cobrando víctimas. La historia del menor Kevin Acosta se repitió esta semana: Jeisson Javier Pinzón Sandoval, joven de 20 años que padecía leucemia linfoblástica aguda, murió esperando a que Nueva EPS le entregara su medicamento. Desde octubre de 2025 llevaba esperando. Le puede interesar: Mujer con trastorno mental busca que su EPS autorice el suicidio médicamente asistido. El joven falleció el pasado 14 de marzo mientras esperaba la entrega de blinatumomab, una inmunoterapia esencial dentro de su tratamiento contra el cáncer. Según denuncias públicas realizadas por el propio paciente, el medicamento lo necesitaba para un trasplante de médula ósea. Pinzón había recibido el diagnóstico de su enfermedad en febrero de 2025. Ocho meses después, sus médicos ordenaron el uso de este fármaco como parte fundamental de su esquema terapéutico, que era necesario para continuar con el manejo de la enfermedad.

De acuerdo con su testimonio, que fue publicado en redes sociales por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, pese a que el medicamento había sido prescrito desde entonces, nunca llegó a sus manos. El joven aseguró que incluso contaba con un fallo de tutela que obligaba a la Nueva EPS a suministrarlo, pero la orden judicial no se cumplió.

Ante la falta de respuesta, el paciente inició un incidente de desacato para exigir el cumplimiento de la decisión judicial. Sin embargo, según relató, ni la tutela ni el proceso posterior lograron que se concretara la entrega de la medicina. Días antes de morir, Pinzón hizo público su caso para intentar acelerar la entrega y en su declaración señaló que llevaba meses reclamándolo sin que le dieran respuesta efectiva.

El joven también afirmó que había acudido a diferentes instancias del sistema de salud para buscar soluciones. Incluso, explicó que hubo llamados de la Superintendencia de Salud, aunque estas gestiones tampoco lograron que recibiera el tratamiento requerido. Incluso, en la publicación en X (antiguo Twitter) que dio a conocer el caso de Pinzón, las cuentas oficiales de la Supersalud y de la Nueva EPS en esa red social pidieron los datos personales del joven para “validar con el área encargada”.

Tras conocerse su fallecimiento, la Fundación expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que el caso evidencia las dificultades que enfrentan algunos pacientes con cáncer para acceder a terapias oportunas. Amplíe la noticia: Así vivió Colombia la crisis de salud en 2025: 35 tutelas por hora pidiendo atención

La presidenta de la organización, Yolima Méndez, afirmó que el joven padecía una enfermedad que podía tratarse, pero que enfrentó diversas barreras para recibir el medicamento ordenado por su equipo médico. Según explicó, el fármaco era fundamental para intentar controlar una recaída de la enfermedad y permitir un eventual trasplante de médula ósea. El caso de Pinzón, de hecho, había sido incluido en una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese documento, organizaciones de pacientes alertaron sobre al menos 15 personas con cáncer hematológico —entre leucemia, linfoma y mieloma múltiple— que enfrentan retrasos en la entrega de medicamentos o tratamientos prescritos, varios de ellos afiliados a Nueva EPS. Los padres y hermana de Jeisson invitaron a los conocidos y ciudadanos de Tunja (Boyacá) a sus exequias este lunes 16 de marzo en la Catedral Basílica Metropolitana.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Jeisson Pinzón? Jeisson falleció a causa de una recaída de leucemia linfoblástica aguda. Su estado empeoró drásticamente debido a la falta de entrega oportuna del medicamento blinatumomab, necesario para estabilizarlo y proceder con un trasplante de médula ósea. ¿Qué acciones legales había tomado el paciente? El joven contaba con una acción de tutela fallada a su favor y había interpuesto un incidente de desacato contra Nueva EPS. A pesar de estas herramientas legales, la EPS no entregó el tratamiento prescrito desde octubre de 2025. ¿Qué respuesta dio la Nueva EPS y la Supersalud? Ambas entidades solicitaron datos del paciente a través de redes sociales días antes de su fallecimiento para “validar el caso”, pero la gestión no se concretó a tiempo para salvar la vida del joven de 20 años.