Organización dice que amenaza de Petro de liquidar las EPS intervenidas aumenta riesgo para pacientes

El movimiento Pacto Por Una Mejor Salud, que agrupa a más de 40 organizaciones de la salud, gremios de pacientes y exministros, advirtió sobre los riesgos que traería la implementación de la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS intervenidas por el Gobierno.
Pacto Por Una Mejor Salud recordó que, aunque las entidades promotoras de salud (EPS) atraviesen un momento de dificultad, sus funciones en la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) son esenciales para el funcionamiento del sistema.