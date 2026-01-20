x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Hasta dónde puede llegar Petro con su amenaza de liquidar las EPS intervenidas?

El mandatario planteó esa posibilidad en un Consejo de Ministros al referirse a un concepto del Consejo de Estado sobre el uso de los recursos del sistema de salud por parte de las EPS.

  • El presidente Gustavo Petro dijo en el Consejo de Ministros del pasado 19 de enero que es mejor liquidar que tener las EPS que están bajo intervención para administrar. FOTO presidencia
    El presidente Gustavo Petro dijo en el Consejo de Ministros del pasado 19 de enero que es mejor liquidar que tener las EPS que están bajo intervención para administrar. FOTO presidencia
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Cada día trae su afán y cada día en el Gobierno del presidente Gustavo Petro trae su preocupación sobre el sistema de salud. El más reciente —en un mar de incertidumbre— fue la idea que lanzó en el Consejo de Ministros más reciente sobre el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS) que están intervenidas. La posibilidad que planteó es que sean liquidadas; si bien tienen la potestad legal para hacerlo, es un camino riesgoso para el sistema.

Las palabras de Petro fueron contundentes, pero desinformadas o mal informadas. “Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”, dijo en referencia a un concepto que emitió el Consejo de Estado la semana pasada sobre el uso de la unidad de pago por capitación (UPC) por parte de las EPS.

El alto tribunal determinó —tras una consulta del Ministerio de Salud— que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores. Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones.

Con base en ese pronunciamiento fue que el mandatario hizo esa afirmación. No obstante, el concepto del Consejo habla de una posibilidad, no de una obligación. Es decir que no es una camisa de fuerza para las EPS, lo que significa que no siempre tendrán que hacerlo, sino cuando sea necesario. Y, además, que no es ilegal hacerlo.

“El sistema no funciona y tenemos razón: hay que cambiarlo. El sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia. Y desde hace 10 años no mejora los indicadores de salud de Colombia”, agregó el presidente.

Posteriormente, después de hablar de los equipos básicos de salud (EBS) y de la intervención del Estado, aseguró que no les “queda otro mecanismo que actuar”, en relación a la posibilidad de liquidar las aseguradoras. Actualmente, ocho EPS están bajo intervención para administrar, que reúnen a 22,8 millones de colombianos: el 43,5 % de la población.

Gustavo Petro cerró su comentario —que no se entendió si fue a título de orden o de sugerencia al ministro del ramo, Guillermo Jaramillo— advirtiendo que “usted no puede permitir que los niveles que ahora gira el Gobierno para que se atiendan pacientes ahora sean usados por las EPS para pagar las deudas que no quiso (sic) pagar en el pasado porque se robaron la plata. ¡Se la robaron!”.

A esa afirmación que hizo levantando la voz le agregó que supuestamente “ahora es todo el pueblo colombiano, a través del presupuesto, que tienen (sic) que pagarle las deudas. Eso significa una estafa al Estado”.

Petro sí puede liquidar esas EPS

La posibilidad que expuso el jefe de Estado el lunes le agrega más incertidumbre y tensión a un sector golpeado por la crisis financiera y el debilitamiento de la confianza entre actores. Y se lo suma porque es un escenario que puede darse legalmente y en el que el Gobierno, por medio de la Supersalud, tiene la sartén por el mango.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de Acemi (el gremio de EPS del régimen contributivo), Ana María Vesga, explicó que cuando a una EPS la intervienen para administrarla, el tiempo de esa medida se extiende “hasta que las condiciones de habilitación se corrijan”, es decir, los indicadores financieros y de salud.

“Se supone que tiene que haber una mejoría en esos indicadores y que eso debe derivar en que la saquen de la intervención, pero si eso no sucede, tienen que liquidarlas”, añadió.

En ese sentido, recordó que los resultados de las aseguradoras intervenidas suman patrimonio negativo de $14 billones, lo cual “no hay cómo corregirlo”, y que la única posibilidad de hacerlo es que alguien entre a invertir, “pero eso no va a pasar”. En un panorama en donde esas empresas están golpeadas en sus finanzas e imagen reputacional, ¿quién tomaría el riesgo de meterle plata?

Así las cosas, las condiciones estarían dadas para liquidarlas, pues ese patrimonio negativo muestra que las intervenciones no han mejorado los indicadores y ese sería el paso siguiente. Pero aquí surgen las preguntas: ¿por qué no lo han hecho y por qué recién el presidente expone esa posibilidad?

“Lo pueden hacer y, desde una mirada imparcial, lo deberían hacer, pero no tienen cómo ni tampoco EPS capaces de recibir a esa población. La situación es un monstruo que ellos crearon y ahora no saben qué hacer porque el deterioro financiero fue total”, expresó Vesga.

Un botón de muestra es Sanitas EPS, que estuvo intervenida desde abril de 2024 hasta junio de 2025, incrementó sus pérdidas en $1 billón.

Por su parte, el profesor y economista de la salud, Paúl Rodríguez, la expresó a este diario que para liquidar una EPS se necesita un concepto de la superintendencia para poder quitarla de operación. “Lo más común es que haya intervención cuando la aseguradora esté muy mal y el resultado casi siempre ha sido una liquidación. En este caso, las intervinieron cuando no estaban tan mal y el sustento para ello está discutido”, dijo.

¿Los afiliados adónde se irían?

Con la claridad de que el Gobierno sí puede liquidar a las intervenidas, salta a la vista otra pregunta: ¿qué pasaría con los afiliados?

Normalmente, cuando una EPS es liquidada sus usuarios son trasladados y reasignadas a las demás, teniendo en cuenta las zonas de operación y el nivel de competencia. Sin embargo, el experto Rodríguez califica que esa situación sería “inimaginable”, con el antecedente de Saludcoop.

Esa EPS tenía 5,2 millones de usuarios, entró en liquidación y desapareció en 2016. Esa población fue reasignada a las aseguradoras Medimás y Cafesalud. Ambas también desaparecieron después de eso. Ese panorama, a juicio de Rodríguez, replicado en las situaciones y condiciones actuales “sería un desastre de proporciones bíblicas”.

Habrá que esperar si las palabras de Petro fueron uno de sus tantos comentarios al aire cuando habla en público, una orden al ministro de Salud o una forma de hacer presión. El tiempo dará las respuestas.

Lea también: La indolencia del ministro: diez pecados de Guillermo Jaramillo con la salud del país

Temas recomendados

Ministerio de Salud
Salud
Sistema de salud
EPS
Casa de Nariño
Gobierno Nacional
Ministerios
Gobierno del cambio
Consejo de Ministros
Colombia
Gustavo Petro
Guillermo Jaramillo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida