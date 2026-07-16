EPS deberán evaluar salud física y mental de quienes pidan cirugías reconstructivas

Tome nota. Las entidades promotoras de salud (EPS) no podrán rechazar una cirugía reconstructiva sin que antes hagan una valoración médica completa que incluya tanto las afectaciones físicas como las psicológicas del paciente. Sobre todo, cuando ambas inciden en su calidad de vida y en el ejercicio del derecho fundamental a la salud.
Este criterio fue reafirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-152 de 2026, al estudiar la tutela presentada por una mujer de 37 años que, tras someterse a una cirugía bariátrica para tratar la obesidad, desarrolló complicaciones derivadas del exceso de piel ocasionado por la pérdida significativa de peso.
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La paciente fue intervenida en 2021 mediante una manga gástrica, procedimiento que le permitió reducir alrededor de 37 kilos. Sin embargo, la transformación física dejó pliegues de piel en el abdomen, los brazos y la zona interna de las piernas, situación que con el paso del tiempo empezó a generar molestias persistentes.