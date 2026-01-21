¿Por qué el silencio? Denuncian que Minsalud oculta información de equipos básicos

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) manifestó su preocupación por la falta de información que existe sobre el funcionamiento de los equipos básicos de salud (EBS) en Colombia. Según la organización, el Ministerio de Salud se ha negado a entregarles información para comprender cómo operan estos equipos, en los que se han invertido más de $4 billones y que, según el presidente Gustavo Petro, están mejorando los indicadores de salud. Le puede interesar: Defensoría reclama por vulneración a la salud “en todo el país” y advierte a Gobierno Petro que la “falta de empatía es inadmisible”. El gremio indicó que desde el 6 de agosto del 2025 solicitó al ministerio informar cuántos EBS están funcionando en el país, cómo están conformados y cuáles son las modalidades de contratación del personal competente para su debido funcionamiento, pero, hasta la fecha, no ha sido entregada una respuesta de fondo.

Esta situación desembocó en que la Acsc interpusiera una acción de tutela fallada en contra de la entidad y un posterior incidente de desacato ante la negativa de resolver la petición. “No es entendible cómo el Ministerio de Salud ha invertido desde el año 2022 más de $4 billones para equipos básicos en salud y a la fecha no tenga conocimiento cómo fueron utilizados estos rubros por parte de los hospitales (ESE) y menos si su programa estrella cumple con las necesidades y expectativas que creó en torno al mismo.”, afirmó el presidente de la asociación, Agamenón Quintero.

El líder gremial sostuvo que la ACSC está esperando las respuestas de fondo, cuyo insumo informativo es esencial para tener una visión clara y real del programa correspondiente y así poder hacer los debidos ajustes y mejoras técnicas y científicas que sean necesarios.

Los requerimientos que le formularon al Minsalud fueron las siguientes: Brindar a la Acsc la cifra exacta de los EBS conformados en el territorio colombiano; informar cómo se encuentran compuestos y cuántos profesionales, técnicos y/o tecnólogos hacen parte de los EBS, definiendo sus calidades; así como informar la modalidad de contratación y la remuneración de cada uno de los miembros que conforman los Equipos Básicos de Salud. Según Quintero, el ministerio respondió en un primer momento, pero no resolvieron las peticiones realizadas por el gremio e incluso contradicen las disposiciones técnicas emitidas por la misma entidad.