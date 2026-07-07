Perfil y polémicas de Viviane Morales: la exfiscal que será ministra de Educación

El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa la conformación de su gabinete y confirmó ahora el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación, con lo que ya completa tres designaciones en su equipo ministerial.
Morales, excongresista y exfiscal general, llega al cargo en medio del proceso de empalme del nuevo gobierno, pues es líder para la transición justamente en la cartera que va a dirigir.
Es esposa de Carlos Alonso Lucio, exintegrante del M-19 y uno de los más cercanos a De la Espriella durante la campaña; de hecho, hoy es uno de los coordinadores del empalme junto al vicepresidente electo José Manuel Restrepo.
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