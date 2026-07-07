Perfil y polémicas de Viviane Morales: la exfiscal que será ministra de Educación

El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa la conformación de su gabinete y confirmó ahora el nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación, con lo que ya completa tres designaciones en su equipo ministerial. Morales, excongresista y exfiscal general, llega al cargo en medio del proceso de empalme del nuevo gobierno, pues es líder para la transición justamente en la cartera que va a dirigir. Es esposa de Carlos Alonso Lucio, exintegrante del M-19 y uno de los más cercanos a De la Espriella durante la campaña; de hecho, hoy es uno de los coordinadores del empalme junto al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Lea también: Así está armando De la Espriella su gabinete: dilema entre “los nunca” y “los de siempre”.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

Morales es abogada de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de París, en Francia. Su trayectoria en el sector público inició en 1988 como secretaria general y asesora del entonces Ministerio de Desarrollo.

Posteriormente, se desempeñó como asesora en la Asamblea Nacional Constituyente, vinculada al constituyente Jaime Ortiz Hurtado, de la Unión Cristiana. Fue la primera fiscal general mujer, cargo que dejó tras la decisión del Consejo de Estado de anular su elección por irregularidades relacionadas con el quórum en la votación en la Corte Suprema de Justicia.

En su carrera política ha sido congresista en distintos periodos. En 2018 intentó llegar a la Presidencia de la República, pero se retiró de la contienda para apoyar otras candidaturas. Entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Iván Duque, se desempeñó como embajadora de Colombia en Francia. Reconocida por su activismo en defensa de valores cristianos, Morales impulsó durante su último periodo como senadora (2014-2018) un referendo para restringir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo o personas solteras, iniciativa que finalmente fue archivada en la Cámara de Representantes. Su nombramiento, sin embargo, no ha sido muy bien recibido dentro del sector. Por ejemplo, el pedagogo y experto Julián de Subiría escribió en su X: “En pleno siglo XXI, ¿estará el nuevo gobierno pensando en entregar el ministerio de educación a una iglesia cristiana? ¿Abandonará el carácter laico de su educación y retornará a los enfoques dominantes hasta fines del siglo XIX? ¿Esa es su propuesta para mejorar la calidad?”.