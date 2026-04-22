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Gremio alerta que 4.100 hospitales y clínicas cerraron en los últimos cuatro años

Los académicos y expertos que realizaron el análisis de cierre de prestadores de servicios en el país advierten que eso agrava la capacidad del sistema de salud.

  • Imagen de referencia. El estudio mostró menos servicios en áreas clave y brechas territoriales. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia. El estudio mostró menos servicios en áreas clave y brechas territoriales. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
  • Gremio alerta que 4.100 hospitales y clínicas cerraron en los últimos cuatro años
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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El observatorio Así Vamos en Salud alertó que durante los últimos años al menos 4.100 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habrían cerrado como consecuencia de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

Así lo confirmó el más reciente boletín del observatorio donde se analizaron los principales indicadores de acceso y oportunidad en el país, evidenciando un problema estructural relacionado con la brecha entre la cobertura formal y la garantía real del derecho a la salud.

Le puede interesar: Aunque Petro prometió mejorar la salud en zonas rurales, su acceso empeoró en 2025.

“A este panorama se suma un dato crítico que evidencia el deterioro de la oferta de servicios en salud en el país. De acuerdo con la información oficial del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), entre 2021 y 2025 se han cerrado 4.104 IPS en Colombia”, indicó Así Vamos en Salud.

“Este fenómeno no es menor, refleja una reducción sostenida en la capacidad instalada del sistema en un momento en el que la demanda de servicios continúa en aumento”, añadió el observatorio.

Gremio alerta que 4.100 hospitales y clínicas cerraron en los últimos cuatro años

La capital del país concentra el mayor número de instituciones cerradas con 580 casos reportados, seguida por Antioquia (273), Atlántico (268) y Cali (227).

Además, el análisis del observatorio también reveló un crecimiento sostenido de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) y tutelas, poniendo en evidencia el inconformismo de la ciudadanía.

También se evidenciaron menos servicios en áreas clave y brechas territoriales que contrastan con el envejecimiento poblacional y el aumento de las enfermedades crónicas.

En ese sentido, Así Vamos en Salud alertó que aunque la cobertura mantiene niveles altos, otros indicadores alertan que el acceso a los servicios y tecnologías de la salud enfrenta grandes obstáculos, reiterando la necesidad de implementar medidas para garantizar el acceso a todos los ciudadanos.

Vale recordar que la última medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostró que si bien entre 2024 y 2025 mejoraron indicadores en salud —como el aumento de la cobertura—, se incrementó el indicador de barreras de acceso a servicios en centros poblados y rural disperso.

Esta realidad alerta sobre las metas y los recursos empeñados, pues entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 habían invertido $8,2 billones en los equipos básicos de salud (EBS).

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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