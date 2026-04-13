En la Corte, MinSalud insistió en suficiencia de la UPC y atacó a gremios del sector

Ante tres magistrados de la Corte Constitucional, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió los incrementos presupuestales que la cartera a su cargo ha hecho de la unidad de pago por capitación (UPC) en los últimos años. El funcionario fue citado ante esa institución para evaluar su presunto desacato sobre el cálculo de esa prima, que son los recursos que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención médica de sus afiliados.
Durante su intervención, rechazó las acusaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema y denunció que distintos actores del sector se asocian para presionar alzas mientras acumulan deudas superiores a $1 billón con gestores farmacéuticos.
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El funcionario compareció ante los magistrados para justificar la metodología empleada por el Ministerio de Salud en la asignación de recursos. Jaramillo explicó que el aumento de la UPC para 2026 se fijó en 9,03 % para el régimen contributivo y en 16,49 % para el subsidiado.