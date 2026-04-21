x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así podrá reclamar por accidentes de tránsito con vehículos sin Soat

La Adres habilitó una plataforma virtual en la que se puede solicitar compensaciones por fallecimiento, gastos funerarios o incapacidad permanente.

  • La plataforma permite tanto la radicación como el seguimiento de las solicitudes en tiempo real. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La plataforma permite tanto la radicación como el seguimiento de las solicitudes en tiempo real. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) puso en marcha una nueva alternativa digital para la radicación de solicitudes de indemnización dirigidas a personas naturales. Desde este 21 de abril los ciudadanos pueden gestionar en línea reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito causados por vehículos sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), así como con eventos de carácter catastrófico o terrorista.

Le puede interesar: Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones.

Esta iniciativa busca simplificar el proceso y permitir que los usuarios realicen sus trámites sin intermediarios. La herramienta digital facilita la presentación directa de solicitudes, reduciendo tiempos y eliminando la necesidad de desplazamientos físicos, en línea con los esfuerzos de modernización institucional.

Entre los beneficios habilitados se encuentra la posibilidad de solicitar compensaciones por fallecimiento, gastos funerarios o incapacidad permanente. Como parte de esta actualización, la entidad integró al entorno virtual el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones para Persona Natural (Furpen), documento requerido para quienes adelanten estas gestiones, ya sea en nombre propio o como beneficiarios.

La plataforma opera de manera continua, las 24 horas del día durante toda la semana y permite tanto la radicación como el seguimiento de las solicitudes en tiempo real. Con esto, la Adres concentra en un único canal digital un trámite que anteriormente implicaba procesos más dispersos.

Con la digitalización del Furpen, este formulario pasa a estar disponible en línea para los casos contemplados por la entidad. Su uso aplica en reclamaciones derivadas de accidentes sin cobertura del seguro obligatorio, así como en situaciones originadas por desastres o actos violentos de gran impacto.

En cuanto a los beneficiarios, en situaciones de muerte y gastos funerarios, la indemnización corresponde al cónyuge o compañero permanente y a los hijos. Si no existen hijos, el cónyuge recibe el total, mientras que, en ausencia de estos, la solicitud puede ser presentada por padres o hermanos de la víctima.

Para los casos de incapacidad permanente, la persona afectada debe realizar directamente la reclamación. Este trámite exige la presentación de un dictamen que certifique la pérdida de capacidad laboral, emitido por la autoridad competente.

El acceso al sistema se realiza a través de la página oficial de la Adres donde los usuarios deben ingresar a la sección de servicios ciudadanos, ubicar el trámite correspondiente e iniciar el diligenciamiento del formulario. Aunque la vía digital está habilitada, la entidad confirmó que continuarán funcionando canales tradicionales como atención presencial, correo físico y electrónico, garantizando múltiples opciones para los usuarios.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Salud
Sistema de salud
SOAT
Adres
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos