Así podrá reclamar por accidentes de tránsito con vehículos sin Soat

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) puso en marcha una nueva alternativa digital para la radicación de solicitudes de indemnización dirigidas a personas naturales. Desde este 21 de abril los ciudadanos pueden gestionar en línea reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito causados por vehículos sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), así como con eventos de carácter catastrófico o terrorista.
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Esta iniciativa busca simplificar el proceso y permitir que los usuarios realicen sus trámites sin intermediarios. La herramienta digital facilita la presentación directa de solicitudes, reduciendo tiempos y eliminando la necesidad de desplazamientos físicos, en línea con los esfuerzos de modernización institucional.