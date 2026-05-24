A pedalear: estudio confirma cómo el ciclismo mejora la salud mental

La nueva publicación revisada por pares y publicada en la revista Frontiers in Sports and Active Living , destaca el ciclismo como una herramienta poderosa y accesible para mejorar la salud cerebral y el bienestar general.

Un nuevo estudio, basado en 87 investigaciones en 19 países, destaca el ciclismo como una forma accesible y escalable de mejorar la salud cerebral y el bienestar general, apoyando la actividad física al tiempo que mejora la forma en que las personas piensan, sienten y se conectan.

La revisión, realizada por investigadores de Outride, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, sintetiza los hallazgos de 87 estudios sobre intervenciones ciclistas en 19 países, demostrando que el ciclismo tiene muchos impactos positivos en los resultados psicológicos, sociales, afectivos y cognitivos, particularmente en programas al aire libre y de varias sesiones.

En un momento en que los problemas de salud mental van en aumento y los niveles de actividad física siguen siendo bajos, es fundamental identificar maneras económicas y efectivas de fomentar el bienestar y la actividad física a lo largo de la vida, comentan los autores.

Así, la investigación presenta el ciclismo como una solución prometedora y escalable que no solo promueve la actividad física, sino que también mejora el estado de ánimo, el pensamiento y la conexión social.

“Este estudio demuestra que salir a andar en bicicleta puede contribuir a mejorar el estado de ánimo, las redes sociales y la cognición -destaca Lauren Schuck, gerente sénior de investigación de Outride y autora principal-. Estos hallazgos subrayan la necesidad de apoyar a las organizaciones, educadores y promotores del ciclismo que están creando oportunidades para que más personas practiquen este deporte y, al hacerlo, transformando la capacidad de las comunidades para mejorar su salud cerebral y su bienestar”.

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El trabajo ha demostrado que estar al aire libre y montar en bicicleta con regularidad es importante ya que, si bien montar en bicicleta en interiores también es beneficioso, los programas que se realizaron al aire libre y en varias sesiones mostraron los beneficios más consistentes en todos los ámbitos del bienestar.

Además, mejora de la concentración y el pensamiento. Diversos estudios han relacionado el ciclismo con mejoras en el tiempo de reacción, la atención y los indicadores de la función cerebral asociados con la concentración y el rendimiento cognitivo.

Los investigadores apuntan que la intensidad importa: Los beneficios cognitivos siguieron un patrón en forma de U invertida; mientras que una intensidad moderada favorece la cognición, un esfuerzo excesivamente intenso puede perjudicarla temporalmente.

Y aporta beneficios para la salud mental y el ámbito social. Los participantes en los diferentes programas informaron de una mejora en su estado de ánimo, una reducción del estrés y conexiones sociales más sólidas, incluyendo la ampliación de sus redes sociales.