Robo a hijo de Petro reaviva debate por lujos del presidente y Verónica Alcocer

Los cuestionamientos sobre la vida privada y el uso de recursos en el entorno familiar del presidente Gustavo Petro no se disipan. A las polémicas que en los últimos meses rodearon a la primera dama, Verónica Alcocer, por sus lujos en Colombia y el estilo de vida que tuvo en Suecia, ahora se suma un nuevo episodio que vuelve a poner el foco público sobre uno de los hijos del mandatario.
Esta vez el protagonista es Nicolás Alcocer Petro. El joven fue víctima de un robo en Madrid, donde le fue arrancada una cadena de oro avaluada en 6.000 euros, unos 25,7 millones de pesos, un hecho confirmado por la Policía española. El hurto, que deja una persona capturada, reactivó el debate sobre el nivel de vida de los familiares del jefe de Estado y las preguntas —recurrentes en la opinión pública— sobre el origen de sus recursos.