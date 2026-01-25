x

Robo a hijo de Petro reaviva debate por lujos del presidente y Verónica Alcocer

El hurto ocurrió en Madrid cuando Nicolás Alcocer Petro fue despojado de una cadena avaluada en 6.000 euros.

  • Presidente Petro, Nicolás Alcocer Petro y Verónica Alcocer, primera dama. Fotos: AFP y redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

Los cuestionamientos sobre la vida privada y el uso de recursos en el entorno familiar del presidente Gustavo Petro no se disipan. A las polémicas que en los últimos meses rodearon a la primera dama, Verónica Alcocer, por sus lujos en Colombia y el estilo de vida que tuvo en Suecia, ahora se suma un nuevo episodio que vuelve a poner el foco público sobre uno de los hijos del mandatario.

Esta vez el protagonista es Nicolás Alcocer Petro. El joven fue víctima de un robo en Madrid, donde le fue arrancada una cadena de oro avaluada en 6.000 euros, unos 25,7 millones de pesos, un hecho confirmado por la Policía española. El hurto, que deja una persona capturada, reactivó el debate sobre el nivel de vida de los familiares del jefe de Estado y las preguntas —recurrentes en la opinión pública— sobre el origen de sus recursos.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana de este domingo cuando Alcocer Petro, de 27 años, se disponía a tomar un taxi en la Gran Vía, una de las principales vías de Madrid, tras salir de un establecimiento de comida rápida. En ese momento, un individuo que llevaba gorra se le acercó por la espalda y, mediante un tirón en el cuello, le arrebató la cadena de oro.

Los gustos de Petro y Verónica Alcocer

Los cuestionamientos a Nicolás Alcocer son también los mismos que le han hecho al jefe de Estado. Hace solo unas semanas se viralizó una fotografía del presidente Gustavo Petro usando una chaqueta de la marca francesa Balmain, cuyo valor fue estimado en cerca de 48 millones de pesos.

A esa polémica se sumaron versiones difundidas en redes sociales que señalan supuestas compras del mandatario en marcas de lujo como Gucci, Prada o Ralph Lauren durante viajes al exterior. Estas percepciones se reforzaron con el informe de la UIAF, entidad del Ministerio de Hacienda que persigue el lavado de activos en el país, divulgado en noviembre del año pasado a solicitud del propio Petro, que registró movimientos financieros en grandes almacenes internacionales como Saks Fifth Avenue, Nordstrom y El Corte Inglés, interpretados por sus críticos como un patrón de consumo elevado.

El mismo informe también consignó gastos en un club nocturno de Lisboa, un dato que fue usado por sectores opositores para cuestionar la coherencia entre los “gustos privados” del presidente y su narrativa de sobriedad en el ejercicio del poder. Los ‘gusticos’ del mandatario también conectan con los de la primera dama, Verónica Alcocer, en el extranjero.

Durante su estancia prolongada en Estocolmo, Suecia, la figura de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, se convirtió en foco de controversia hace unas semanas tras una investigación del medio sueco Expressen, uno de los tabloides más leídos del país nórdico con una larga tradición informativa.

El periódico publicó que Alcocer vivía una vida de lujo en la capital sueca. Según Expressen, la primera dama colombiana asistía a clubes privados y eventos sociales donde se codeaba con figuras de la élite económica, lo que encendió dudas respecto al origen y financiamiento de ese estilo de vida, especialmente dada la inclusión de su nombre —junto al del presidente Gustavo Petro y otros miembros de su entorno— en la llamada Lista Clinton.

Lea también: Primicia | Petro sacaría al ministro Florián después de que se hunda esa cartera en el Congreso

El medio sueco advirtió que Alcocer habría cambiado de residencia a una zona de Estocolmo con el piso cuadrado más caro. Destacaron una chaqueta que usaba Verónica valorada en 1.590 euros (más de 6 millones de pesos).

