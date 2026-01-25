Robo a hijo de Petro reaviva debate por lujos del presidente y Verónica Alcocer

Los cuestionamientos sobre la vida privada y el uso de recursos en el entorno familiar del presidente Gustavo Petro no se disipan. A las polémicas que en los últimos meses rodearon a la primera dama, Verónica Alcocer, por sus lujos en Colombia y el estilo de vida que tuvo en Suecia, ahora se suma un nuevo episodio que vuelve a poner el foco público sobre uno de los hijos del mandatario. Esta vez el protagonista es Nicolás Alcocer Petro. El joven fue víctima de un robo en Madrid, donde le fue arrancada una cadena de oro avaluada en 6.000 euros, unos 25,7 millones de pesos, un hecho confirmado por la Policía española. El hurto, que deja una persona capturada, reactivó el debate sobre el nivel de vida de los familiares del jefe de Estado y las preguntas —recurrentes en la opinión pública— sobre el origen de sus recursos.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana de este domingo cuando Alcocer Petro, de 27 años, se disponía a tomar un taxi en la Gran Vía, una de las principales vías de Madrid, tras salir de un establecimiento de comida rápida. En ese momento, un individuo que llevaba gorra se le acercó por la espalda y, mediante un tirón en el cuello, le arrebató la cadena de oro.

Los gustos de Petro y Verónica Alcocer

Los cuestionamientos a Nicolás Alcocer son también los mismos que le han hecho al jefe de Estado. Hace solo unas semanas se viralizó una fotografía del presidente Gustavo Petro usando una chaqueta de la marca francesa Balmain, cuyo valor fue estimado en cerca de 48 millones de pesos.

A esa polémica se sumaron versiones difundidas en redes sociales que señalan supuestas compras del mandatario en marcas de lujo como Gucci, Prada o Ralph Lauren durante viajes al exterior. Estas percepciones se reforzaron con el informe de la UIAF, entidad del Ministerio de Hacienda que persigue el lavado de activos en el país, divulgado en noviembre del año pasado a solicitud del propio Petro, que registró movimientos financieros en grandes almacenes internacionales como Saks Fifth Avenue, Nordstrom y El Corte Inglés, interpretados por sus críticos como un patrón de consumo elevado. El mismo informe también consignó gastos en un club nocturno de Lisboa, un dato que fue usado por sectores opositores para cuestionar la coherencia entre los “gustos privados” del presidente y su narrativa de sobriedad en el ejercicio del poder. Los ‘gusticos’ del mandatario también conectan con los de la primera dama, Verónica Alcocer, en el extranjero.