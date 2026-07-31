Petro se despedirá con otro “Concierto de la Esperanza” que costará $4.437 millones pese a plan de austeridad

Mientras el presidente Gustavo Petro se prepara para dejar la Casa de Nariño, este sábado 1.° de agosto, su gobierno, por medio de RTVC, está a cargo de la séptima edición del “Concierto de la Esperanza” en la Plaza de Bolívar. Esto en medio del déficit fiscal que enfrenta el país y de un “plan de austeridad” par ala vigencia 2026.
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El evento reunirá a reconocidos artistas como Herencia del Timbiquí, Penyair o Adriana Lucia, por nombrar algunos. Y tendrá un costo superior a los $4.437 millones según dio a conocer el representante Daniel Briceño; por lo que vuelve a poner sobre la mesa las críticas por el uso de recursos públicos.
De esa cifra, $2.020 millones corresponderían a la producción, $2.032 millones al pago de los artistas y el resto al IVA.