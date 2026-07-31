Desempleo en Colombia cayó a 8% en junio; Medellín registró la menor tasa del país

El mercado laboral colombiano mostró una leve mejoría en junio de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8%, lo que representa una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 8,6%.
En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas también se registró una mejora. La tasa de desempleo fue de 8,0%, inferior al 8,3% observado un año atrás.
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Además de la reducción del desempleo, otros indicadores del mercado laboral también mostraron avances. La Tasa de Ocupación (TO) aumentó de 58,4% a 59,4%, es decir, 0,9 puntos porcentuales más que en junio de 2025.
Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP), que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo, pasó de 63,9% a 64,5%, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales.