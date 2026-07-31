Desempleo en Colombia cayó a 8% en junio; Medellín registró la menor tasa del país

El mercado laboral colombiano mostró una leve mejoría en junio de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8%, lo que representa una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando fue de 8,6%. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas también se registró una mejora. La tasa de desempleo fue de 8,0%, inferior al 8,3% observado un año atrás. Puede leer: Oriente tiene tasa de desempleo más baja de Antioquia: auge industrial supera oferta de trabajadores Además de la reducción del desempleo, otros indicadores del mercado laboral también mostraron avances. La Tasa de Ocupación (TO) aumentó de 58,4% a 59,4%, es decir, 0,9 puntos porcentuales más que en junio de 2025. Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP), que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo, pasó de 63,9% a 64,5%, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales.

Quibdó registró el mayor desempleo y Medellín el menor entre las principales ciudades

Por ciudades, Quibdó presentó la tasa de desempleo más alta del país, con 23,3%, seguida de Cartagena, con 13,2%, e Ibagué, con 12,8%. En los casos de Quibdó y Cartagena, las variaciones fueron estadísticamente significativas. Entérese: Ocde alerta que el desempleo aumenta entre jóvenes con educación universitaria En el otro extremo se ubicaron Medellín y su área metropolitana, con una tasa de desocupación de 7,1%, Pereira y su área metropolitana, con 7,2%, y Villavicencio, con 7,9%.

Más personas encontraron empleo durante junio de 2026

El Dane reportó que la población ocupada aumentó en 706.000 personas frente a junio del año anterior, lo que equivale a un crecimiento de 3,0%. El incremento estuvo impulsado principalmente por otras cabeceras, donde el empleo creció 6,0% y aportó 1,6 puntos porcentuales a la variación nacional. También contribuyeron los centros poblados y el área rural dispersa, con un aumento de 3,8% y una contribución de 0,8 puntos porcentuales. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas el empleo aumentó 0,8%, aunque esta variación no fue estadísticamente significativa, mientras que en las otras 10 ciudades analizadas el crecimiento fue de 3,9%. Le interesa: Brecha de talento digital se agrava en Colombia: faltan cerca de 85.000 profesionales TI En paralelo, la población desocupada disminuyó en 87.000 personas, equivalente a una caída de 3,9%. La reducción se explicó principalmente por el comportamiento de las otras cabeceras, donde el número de desempleados cayó 15,1%, seguido por las 13 ciudades y áreas metropolitanas, con una disminución de 3,8%.

Alojamiento, construcción y transporte lideraron la generación de empleo

Por sectores económicos, el mayor aporte a la creación de empleo provino de alojamiento y servicios de comida, actividad que sumó 289.000 nuevos ocupados durante junio. Le siguieron la construcción, con 146.000 empleos adicionales, y las actividades de transporte y almacenamiento, que incorporaron 145.000 trabajadores. En contraste, la industria manufacturera registró una disminución de 125.000 personas ocupadas frente al mismo mes del año anterior.

Informalidad laboral se mantuvo en 55,1%