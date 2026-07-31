Rafael Poveda es señalado por presunto acoso y responde a testimonios: “No me voy a quedar callado”

El periodista Rafael Poveda se pronunció públicamente luego de que el 30 de julio el colectivo Yo te creo, Colega y el medio Noticias Brava divulgaran dos denuncias en su contra por presunto acoso y abuso sexual. El comunicador, director de Testigo Directo y del podcast Más allá del silencio, Rechazó los señalamientos, cuestionó el procedimiento con el que fueron publicados los testimonios y sostuvo que no tuvo la oportunidad de responder antes de que su nombre fuera divulgado.. Hasta el momento, una de las denunciantes ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y no existe una decisión judicial sobre los hechos.

Las denuncias fueron difundidas a través de las plataformas de Yo te creo, Colega, un colectivo que acompaña a mujeres del gremio periodístico que deciden denunciar presuntos casos de violencia basada en género. En la publicación, los periodistas precisaron que los testimonios correspondan a las versiones de las denunciantes, indicaron que identificaron un patrón similar en ambos relatos y aclararon que el periodista “no ha sido condenado judicialmente por los hechos aquí relatados”, además de señalar que será la justicia la encargada de determinar lo ocurrido. El colectivo también explicó el procedimiento seguido antes de la publicación:"Antes de compartir este testimonio, informamos a la persona mencionada sobre la publicación y le ofrecemos la oportunidad de presentar su versión de los hechos. Si decide pronunciarse, ese espacio también estará abierto para su respuesta".

¿Qué contienen las denuncias?

Las publicaciones reúnen dos testimonios. Primera denuncia: Fue presentación de manera anónima por un periodista que aseguró haber trabajado en la empresa de Rafael Poveda. Según el relato difundido, denunció presuntos acercamientos físicos, toques sin consentimiento e invitaciones insistentes para reunirse fuera del entorno laboral. Segunda denuncia: fue presentación por la abogada Sofía Vela Mejía, quien afirmó que los hechos ocurrieron cuando tenía 29 años, luego de participar en un curso de presentación organizado por la productora del periodista. De acuerdo con su testimonio, decidió hacer pública su versión años después, tras adelantar un proceso terapéutico. Vela Mejía aseguró que Poveda la invitó a su casa al finalizar el curso y relató un presunto episodio de abuso sexual. Según las periodistas, este caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

La respuesta de Rafael Poveda

Horas después de la publicación de los testimonios, Rafael Poveda difundió en sus redes sociales dos videos en los que expuso su versión, rechazó las denuncias y publicó la grabación de una llamada sostenida con integrantes de Yo te creo, Colega antes de que el contenido fuera divulgado. El periodista explicó que conoció la existencia de los señalamientos luego de recibir, a las 6:14 am del lunes, un mensaje de WhatsApp enviado por la periodista Mónica Rodríguez, en el que se le informó que durante las siguientes horas serían publicados contenidos en los que era mencionado y que podrían ejercer posteriormente su derecho de réplica. Según Poveda, tras recibir ese mensaje intentó comunicarse con Rodríguez, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, llamó a Paula Bolívar, cofundadora de Brava News y exempleada de su empresa, para conocer lo que estaba ocurriendo. Más tarde recibió una llamada grupal con Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, conversación que decidió hacer pública.

Durante esa llamada, los periodistas le informaron que contaban con dos testimonios por presunto acoso sexual, uno de ellos anónimo y otro correspondiente a una mujer que, según le indicaron, ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. También le manifestaron que ambas mujeres no se conocían entre sí, describieron un patrón de comportamiento similar y que los testimonios serían publicados ese mismo día. Frente a esa situación, Poveda insistió en que debía ser escuchado antes de la divulgación de los señalamientos. "Cuando uno hace periodismo y hay una acusación, uno primero investiga, confronta las partes y ahí tú tomas la decisión de si publicas o no. Pero ustedes no me están dando esa oportunidad", manifestó durante la conversación. El periodista sostuvo que su desacuerdo no estaba relacionado con la publicación de los testimonios, sino con la posibilidad de responder únicamente después de que estos fueran difundidos. "Cuando tú lo publicas vas a afectar mi nombre. Tienes todo el derecho de hacerlo, de la misma manera que yo tengo todo el derecho de defender mi nombre", sosten. Entérese: La caída de Carlos Caicedo, el político costeño de izquierda condenado por corrupción y acusado de abuso sexual También expresó que necesitaba conocer el contexto de los hechos para responder a cada uno de los señalamientos. “Yo considero que ustedes tienen que darme la oportunidad para yo escuchar de qué se trata y decirles: me acuerdo, no me acuerdo”, sosten. En otro momento de la conversación, propuso sostener una reunión presencial con los periodistas para responder a las denuncias. “Si quieren, nos sentamos donde ustedes digan y ustedes me ven a mí en mi cara”. Asimismo, reiteró que, desde su perspectiva, el procedimiento debía incluir su versión antes de la publicación. “Lo primero que yo consideraría es que me pregunten”.

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La postura de Yo te creo, Colega

Durante la llamada, las integrantes del colectivo respondieron que, por razones de confidencialidad y protección de las fuentes, no podían revelar previamente la identidad de las denunciantes ni entregar el contenido completo de los testimonios antes de hacerlos públicos. Las periodistas indicaron que estaban dispuestas a remitirle un resumen de los señalamientos junto con las preguntas correspondientes para que ejerciera su derecho de réplica antes de la publicación, aunque aclararon que no accederían a una reunión presencial. También insistieron en que el contenido divulgado correspondía exclusivamente a los testimonios de las denunciantes y que no representaba una determinación sobre la responsabilidad del periodista. “Nosotros estamos publicando dos testimonios. Ellas son las que están relatando los hechos. Nosotros no estamos acusando”, le manifestaron durante la llamada.

“No me voy a quedar callado”

Al finalizar su pronunciamiento, Rafael Poveda aseguró que considera importante la existencia de espacios para que las mujeres denuncien presuntos hechos de violencia o acoso, aunque insistió en que las personas señaladas también deben tener la posibilidad de ser escuchadas antes de ser expuestas públicamente. “Considero que hace bien que haya espacios seguros para que las mujeres puedan denunciar libremente y que no existan barreras cuando consideren vulnerados sus derechos”, sosten. También señaló que en su pódcast Más allá del silencio “lo más importante son las víctimas, a las que a través de él les damos voz, víctimas en su gran mayoría de mujeres”. El comunicador hizo un recuento de su trayectoria profesional y sostuvo que nunca había enfrentado señalamientos de esta naturaleza. “Llevo más de 40 años construyendo un nombre”, expresado. Posteriormente agregó: "Nunca, nunca en mis más de 40 años de periodismo he sido señalado de algo inapropiado. Nunca. Solo ahora que tengo uno de los podcast más exitosos aparecen estas denuncias. ¿Por qué?". Además, indicó que asume con seriedad las denuncias conocidas públicamente. “Claro, denuncia que tomo muy en serio”. En otro momento de su mensaje sostuvo: "Cuando uno es señalado tiene el mínimo derecho a ser escuchado, a defenderse. Creo que es lo mínimo salir a responder después de que he sido señalado públicamente. ¿Será que eso es justo?". Finalmente, asegura que continuará defendiendo su reputación. "He trabajado muy duro para construir una reputación. No me voy a quedar callado. Y menos cuando siempre he actuado con respeto". El caso continúa en conocimiento de las autoridades competentes. Hasta el momento, los hechos corresponden a denuncias que deberán ser esclarecidas dentro del proceso judicial. La existencia de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación no constituye, por sí sola, una declaración de responsabilidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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