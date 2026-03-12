Cuentas del Gobierno Petro no cuadran en su Plan Financiero 2026; expertos alertan déficit oculto

Con más de un mes de retraso, sin rueda de prensa y con menor visibilidad que en años anteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia publicó este miércoles 11 de marzo el Plan Financiero 2026, el documento que detalla el estado de las finanzas públicas que recibirá el próximo gobierno. Se trata de un informe clave para los mercados y analistas porque revela las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo y las cuentas del Estado: ingresos, gastos, déficit y deuda. Sin embargo, el documento tiene una limitación importante, los cálculos incluidos llegan hasta el 23 de febrero de este año, por lo que no incorporan el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, que en las últimas semanas ha alterado los mercados energéticos y financieros globales. Puede leer: Gobierno Petro eleva inflación de 3,2% a 5,8% en su plan financiero 2026, ¿efecto del salario mínimo?

Supuestos macroeconómicos del Plan Financiero 2026

El plan fija los principales supuestos macroeconómicos que el Gobierno espera para la economía colombiana. Entre las cifras más relevantes están: -Crecimiento económico: 2,6% -Inflación: 5,8% -Inflación de 2025: 5,1% -Tasa de cambio promedio: $3.801 -Tasa de cambio de cierre: $3.915 -Depreciación del peso colombiano: 6,2% -Precio del petróleo Brent: US$59,2 por barril -Balance de cuenta corriente: -2,9% del PIB -Crecimiento de importaciones: 6,5% (por debajo del 10,1% registrado en 2025) Estos números sirven como base para calcular los ingresos fiscales, el gasto público y las necesidades de endeudamiento del país.

Inflación proyectada contradice el discurso del Gobierno

Uno de los datos que más llamó la atención del documento es la proyección de inflación para 2026, que el propio Ministerio de Hacienda estima en 5,8%. La cifra es superior al 5,1% proyectado para 2025 y contrasta con el discurso del presidente Gustavo Petro y del ministro de Hacienda, quienes han sostenido que el aumento del salario mínimo no presionaría la inflación. Además, la nueva proyección implica un cambio significativo frente al cálculo anterior del Gobierno. Por eso, el economista Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, advirtió que el propio documento reconoce implícitamente ese efecto inflacionario. “Ojo con este dato: el propio Gobierno elevó su proyección de inflación a 5,8%, frente al 3,2% previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior. Con ello reconoce implícitamente que el aumento del salario mínimo tendrá efectos inflacionarios”, explicó. Entérese: Colombia proyecta reducir su déficit fiscal al 5,1% del PIB en 2026, según actualización del Plan Financiero

El gasto público crece más rápido que los ingresos

Otra señal relevante del plan es el deterioro del déficit primario, una de las variables más vigiladas por los analistas porque mide la diferencia entre ingresos y gastos del Estado sin contar el pago de intereses. El documento muestra que el déficit primario pasó de 2,4% a 3,5% del PIB. Esto significa que el Gobierno está gastando más rápido de lo que crecen sus ingresos, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal en los próximos años. El economista Diego Montañez‑Herrera recordó que este indicador es clave para evaluar la salud fiscal del país. “En el debate sobre el Plan Financiero muchos hablan de inflación o de ‘ingeniería financiera’. Pero el dato fiscal clave es otro: el déficit primario”, señaló. Según explicó, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 se proyectaba un déficit primario de -2,4% del PIB, mientras que ahora el Plan Financiero reporta -3,5%, con una proyección de -2,1% para 2026. Lea más aquí: Gobierno confirma hueco de $26,5 billones para financiar el presupuesto de este año, ¿cuentas infladas?

La deuda sigue cerca de máximos históricos

El Plan Financiero también muestra que la deuda pública continúa en niveles elevados. La deuda neta del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 58,5% del PIB. Tras activar la cláusula de escape de la regla fiscal, la meta se elevó a 61,3% o 61,4% del PIB, dependiendo del cálculo utilizado. Sin esa cláusula, habría sido 56,5%, todavía por encima del ancla fiscal de 55% del PIB. Aunque la deuda neta parece disminuir como porcentaje del producto, la deuda bruta, que incluye todas las obligaciones del Estado, alcanza 64,7% del PIB, el segundo nivel más alto de la historia, solo superado por el 65% registrado durante la pandemia. Montañez-Herrera señaló además que parte de la mejora en el indicador se explica por la apreciación reciente del peso colombiano, que reduce temporalmente el peso de la deuda externa.

Recorte del gasto se aplaza para el próximo gobierno

El documento también incluye una proyección llamativa, el Gobierno estima que el gasto público se reducirá en 2026 en 2% del PIB frente a lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es el único Plan Financiero de esta administración en el que se plantea una reducción de esa magnitud. Para Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, el momento del ajuste genera interrogantes. “Resulta llamativo que un ajuste de esta magnitud no se haya materializado en años previos de la actual administración y que ahora se plantee justamente para el año de transición hacia un nuevo gobierno”, explicó. Una lectura similar tiene José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, quien señaló que el plan supone un recorte del gasto público de casi $5 billones frente al año pasado, equivalente a 1,3%. Según el economista, se trata de una reducción “deseable”, pero no está claro cómo se implementará en los próximos meses, a menos que termine siendo un ajuste que deba asumir la siguiente administración. En contexto: Gobierno Petro solo tiene $6,4 billones en caja, sigue en mínimos históricos

Economistas advierten inconsistencias en las cifras