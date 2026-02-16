Exgerente de televisión pública terminó enredado en trama internacional de narcotráfico, ¿qué ocurrió?

El exgerente de un canal de televisión pública y un contador terminaron pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos, tras resultar implicados en una trama internacional para la exportación de cocaína. El incidente salió a la luz pública por un trino del director de la Policía, general William Rincón, quien el pasado 12 de febrero anunció una operación conjunta con Interpol. “Los retenidos serían cabecillas de la organización criminal internacional ‘The Devils’ (‘los Diablos’), estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, afectando la seguridad global y financiando economías ilegales”, afirmó.

Fuentes de la Dijín le contaron a EL COLOMBIANO que la operación se realizó en la ciudad de Armenia, en la Plaza de Bolívar, donde fueron capturados el abogado Rubén Darío García Rodríguez, de 69 años, y el contador público Carlos Alberto Hurtado Giraldo, de 76, quienes están solicitados en extradición por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. La investigación sugiere que García fungía como intermediario con diferentes organizaciones, y que incluso habría participado en la coordinación y negociación de cargamentos de cocaína, presuntamente. Dichas intermediaciones se habrían realizado en la ciudad de Cartagena, cuya zona portuaria es utilizada por “The Devils” para el despacho de la droga. A ese lugar viajaba el abogado para conversar con los contactos del bajo mundo. En la base de datos de la judicatura le aparece un antecedente por el delito de peculado por apropiación, desde los años 90, cuando fue gerente del canal público Tele Armenia.