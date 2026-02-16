Exgerente de televisión pública terminó enredado en trama internacional de narcotráfico, ¿qué ocurrió?

El exgerente de un canal de televisión pública y un contador terminaron pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos, tras resultar implicados en una trama internacional para la exportación de cocaína.
El incidente salió a la luz pública por un trino del director de la Policía, general William Rincón, quien el pasado 12 de febrero anunció una operación conjunta con Interpol.
“Los retenidos serían cabecillas de la organización criminal internacional ‘The Devils’ (‘los Diablos’), estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, afectando la seguridad global y financiando economías ilegales”, afirmó.