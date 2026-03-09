¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década?

Una de las estrategias políticas más relevantes antes de las elecciones presidenciales en Colombia son las consultas. En ellas, distintos precandidatos se enfrentan en las urnas para definir quién contará con el respaldo de ese sector político en la carrera hacia la Casa de Nariño.
Este domingo, en las consultas presidenciales, se midieron candidatos de sectores progresistas, de centro y de centroderecha. Pero surge la pregunta: ¿Realmente estas consultas ayudan a fortalecer una candidatura de cara a la primera vuelta?
La respuesta no es tan clara, especialmente en un panorama político tan polarizado como el colombiano. No obstante, existen algunos elementos que pueden analizarse para entender si, a la final, estas consultas podrían impulsar a alguno de los candidatos ganadores a ocupar el máximo cargo en la Casa de Nariño.
En cuanto al ejercicio de las consultas interpartidistas, para Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en Comunicación Política, estas “se han venido desvirtuando como mecanismo para determinar unas primarias electorales” y que justamente, lo que han hecho es convertirse en “trampolines para precandidatos presidenciales, no solamente para aspiraciones presidenciales —que es su gran objetivo—, sino también para aspiraciones a otras dignidades como alcaldías o gobernaciones”, explicó.