¿Consultas presidenciales volverán a definir la carrera a la Casa de Nariño como en la última década?

Una de las estrategias políticas más relevantes antes de las elecciones presidenciales en Colombia son las consultas. En ellas, distintos precandidatos se enfrentan en las urnas para definir quién contará con el respaldo de ese sector político en la carrera hacia la Casa de Nariño. Este domingo, en las consultas presidenciales, se midieron candidatos de sectores progresistas, de centro y de centroderecha. Pero surge la pregunta: ¿Realmente estas consultas ayudan a fortalecer una candidatura de cara a la primera vuelta? La respuesta no es tan clara, especialmente en un panorama político tan polarizado como el colombiano. No obstante, existen algunos elementos que pueden analizarse para entender si, a la final, estas consultas podrían impulsar a alguno de los candidatos ganadores a ocupar el máximo cargo en la Casa de Nariño. Entérese: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial En cuanto al ejercicio de las consultas interpartidistas, para Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en Comunicación Política, estas “se han venido desvirtuando como mecanismo para determinar unas primarias electorales” y que justamente, lo que han hecho es convertirse en “trampolines para precandidatos presidenciales, no solamente para aspiraciones presidenciales —que es su gran objetivo—, sino también para aspiraciones a otras dignidades como alcaldías o gobernaciones”, explicó.

Por ejemplo, según el experto, esto se vería demostrado en la candidatura de Juan Daniel Oviedo, quien ha hecho más guiños hacia una eventual candidatura en la Alcaldía de Bogotá que como candidato a la vicepresidencia con Paloma Valencia. Por otra parte, el analista sostuvo que la consulta también dejó señales débiles sobre otras candidaturas dentro del espectro político, por ejemplo, la del “progresismo”. “La consulta interpartidista también confirma que Roy Barreras es básicamente un candidato de maquinarias y que esas maquinarias no le funcionan cuando Gustavo Petro decide no dar el guiño o no dar el aval”, indicó.

El resultado indiscutible de triunfo: Paloma Valencia

El resultado de la Gran Consulta por Colombia volvió a poner en el centro del debate político a la senadora Paloma Valencia. En conversación con EL COLOMBIANO, Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, considera que, aunque el escenario político actual es distinto, el resultado guarda ciertas similitudes con el fenómeno que llevó al poder a Iván Duque en 2018. “Las circunstancias son distintas y las razones también serían distintas, pero la posibilidad es similar”, explicó. Le puede interesar: Paloma Valencia, la gran ganadora de las consultas que asusta a “El Tigre” En el caso de Valencia, el resultado no solo representa una demostración de fuerza electoral, sino también la posibilidad de ampliar su base política más allá del electorado tradicional de la derecha. “Más que eso, es la demostración de fuerza con la votación, pero también la capacidad de tender puentes, demostrar que se puede ampliar el espectro más allá de la derecha y que se puede llegar al centro. Esa es una de las conclusiones importantes”, señaló. Tras los resultados, el nombre de Valencia ganará fuerza y, posiblemente, se marque como una contendiente indiscutible. “En estos días se va a hablar mucho de Valencia La gente va a averiguar quién es, se comentarán los resultados y habrá que esperar qué pasa con su fórmula vicepresidencial para ver si mantiene ese interés y aprovecha este impulso”, afirmó.

Los que no participaron, ¿una jugada de doble filo?

Hay otra mirada a estas consultas: los que no se midieron. Dependiendo de cada aspirante, el impacto puede traducirse en pérdida de visibilidad o, por el contrario, en un fortalecimiento indirecto de sus candidaturas. Según Rojas, en el caso de Sergio Fajardo, existe el riesgo de que se repita el escenario ocurrido en 2018, cuando la atención mediática y del electorado se concentró en los ganadores de las consultas. “Puede volver a ocurrir lo que pasó en 2018, cuando Iván Duque y Gustavo Petro salieron victoriosos en las consultas y el público dirigió la atención hacia ellos y perdió de vista a Sergio Fajardo y a Germán Vargas Lleras”, explicó. En otras noticias: Atención: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial Además, bajo su mirada, la ideología de centro también llega debilitada “El centro salió muy golpeado: grandes figuras del centro político no salieron elegidas, otras que lograron entrar no tuvieron una votación como en otras épocas y la consulta de centro que montó Claudia López fracasó”, afirmó. En cambio, para Iván Cepeda, el balance sería distinto. Según el analista, el desempeño del Pacto Histórico en las elecciones legislativas le permitiría salir fortalecido. “No es que salga golpeado por el resultado de la consulta. Más bien sale victorioso porque la consulta de izquierda fracasó rotundamente y el Pacto Histórico tuvo una votación muy importante al Congreso, Senado y Cámara”, señaló. Lea también: Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’? Pero ahí es donde entra la otra ecuación: Abelardo de La Espriella versus Paloma Valencia. El primero, más de la extrema derecha; el segundo, más de centroderecha. “La atención está puesta en si la victoria de Paloma Valencia puede afectarlo y hasta qué punto puede desplazar a Abelardo de la Espriella de las preferencias como candidato favorito para ir a segunda vuelta con Iván Cepeda. Eso puede ocurrir, pero no lo sabemos”, indicó.

En cualquier caso, el comportamiento del electorado en las próximas semanas será clave para determinar si el impulso de la consulta se traduce en un fortalecimiento real de la candidatura de Valencia. Por ejemplo, en meramente temas comparativos, el desempeño electo en el Legislativo del Centro Democrático podría darle una ventaja frente a otras candidaturas de la derecha. Mientras que la lista cercana a Abelardo de la Espriella, Salvación Nacional, si bien obtuvo el umbral, no tuvo el impacto que sí tuvo el Centro Democrático —que, por supuesto, tiene más bagaje político—.

