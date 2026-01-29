Registrador le respondió a Cambio Radical: el tarjetón de consulta presidencial se entregará si el votante lo pide

El registrador nacional, Hernán Penagos, definió y aclaró este jueves 29 de enero la hoja de ruta para la jornada electoral del próximo 8 de marzo, después de que hace unos días diera a conocer algunos cambios en el tarjetón para las próximas consultas presidenciales.
Le puede interesar: En veremos participación de Cepeda en consulta: CNE aplaza decisión y crea comisión para estudiar su inhabilidad
Y es que, tras una solicitud formal del partido Cambio Radical, el funcionario aclaró el procedimiento que deberán seguir los jurados de votación respecto a las consultas interpartidistas a la presidencia, diferenciándolas de los tarjetones de Senado y Cámara.