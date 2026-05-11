Así será el megacomplejo de $86.000 millones en el que estará la cinemateca de Medellín

Un gran complejo cultural que estará ubicado en el sector de Ciudad del Río y que costará más de $86.000 millones será la sede de la cinemateca de Medellín. Este lunes, la Alcaldía presentó detalles del megaproyecto, que constará de once niveles y que ya está en fase de contratación. El edificio, situado en los alrededores del Museo de Arte Moderno de Medellín, hace parte de un grupo de 12 Recreos Culturales que se están construyendo en Medellín. Le puede interesar: Los 5 retos que tendrá que resolver el ‘nuevo’ POT de Medellín que se discutirá en el Concejo Estos espacios consisten en edificios en los que se concentra la oferta cultural pública de la ciudad, de manera similar a como ocurre en una casa de la cultura. Si bien la Alcaldía ya ha presentado en días recientes recreos culturales en otros barrios como Guayabal, Robledo, Castilla y Santa Cruz, el que se construirá en el sector de Ciudad del Río es por mucho el de mayor envergadura.

De los $162.000 millones que fueron destinados para estos establecimientos, el de Ciudad del Río tendrá un valor de $86.000 millones. El principal componente del lugar será una cinemateca, que contará con dos salas de cine con un aforo total de 279 espectadores (una de 200 y otra para 79), más un laboratorio de archivo fílmico, que permitirá impulsar los procesos de preservación de la memoria audiovisual en la ciudad. El lugar también albergará otros espacios, como un máster de sonido, una bodega de instrumentos, una galería y varias bóvedas. Lea además: Anímese a visitarlo: Cerro Nutibara es hogar de casi 250 especies de fauna y flora Además de la cinemateca, el recreo también incluirá un espacio para el programa Medellín Music Lab, que consistirá en un estudio para grabaciones musicales y audiovisuales, así como un recinto para la realización de presentaciones artísticas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que en el sitio también funcionará una escuela de música y será un espacio abierto para toda la ciudadanía, en el que habrá zona de coworking y otra para locales comerciales. “En Music Lab van a estar los mejores espacios y salas de grabación públicas, gratuitas no solo de Colombia sino de América Latina. Vamos a tener también algo que se llama el Black Box o caja negra, donde van a estar los mejores espacios para grabación audiovisual”, expresó Gutiérrez.

En materia de espacio público abierto, los diseños contemplan en el primer nivel un área aproximada de 8.000 metros cuadrados, 4.000 de ellos destinados a zonas verdes en las que se sembrarán 100 nuevos árboles. En este primer piso también se planea hacer proyecciones cinematográficas al aire libre. Como parte de su diseño ambiental, este recreo también tendrá un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds), que hace parte de una estrategia que se está implementando en varios parques y espacios públicos de la ciudad para reducir el riesgo de inundaciones y absorber el agua lluvia. Siga leyendo: Medellín quiere ser ‘ciudad esponja’ con megatanque subterráneo y parques inundables para evitar tragedias por lluvias En grandes números, se espera que el recreo impacte a cerca de 440.000 personas y genere unos 300 empleos. Precisamente sobre ese impacto económico, Gutiérrez señaló que, a largo plazo, el objetivo del espacio es impulsar las industrias creativas en la capital antioqueña, que hoy representan el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) local.