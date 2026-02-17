Altas cortes hacen un llamado a “respetar las decisiones” judiciales, ¿dardo a Petro por suspensión del salario mínimo?

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que agrupa a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la fiscal general de la Nación, hizo un llamado este martes para que se respeten las decisiones de los jueces, ¿indirecta al Gobierno por críticas tras decisión sobre el salario mínimo? Lea aquí: Los “disparates” de Petro en el ocaso de su mandato, ¿desesperado? En un comunicado, la Comisión recuerda que las decisiones judiciales “son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho”.

Así mismo, sostiene que las providencias “se rigen únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución, orientado a garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia”.​ Aunque el texto no hace referencia a un caso en específico, este se publica días después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del salario mínimo para 2026, decisión que motivó críticas del Gobierno, dirigentes políticos, y sindicatos, además de un llamado a las calles por parte del presidente Gustavo Petro. Y es que el pasado domingo, en una alocución, el presidente respondió al Consejo de Estado “aceptando” la decisión, pero llamando a sus bases a las calles para rechazar la medida y defender el aumento del 23,7 % del salario.

“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días, ya que pediremos unas aclaraciones”, detalló el jefe de Estado. Siga leyendo: Así se fracturó la relación entre Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo Y agregó que “entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”. Al igual que el mandatario en la alocución, Presidencia indicó en un comunicado que “defenderemos el salario de las y los trabajadores en los estrados judiciales y en las calles”.