¿Quién es alias Marlon? MinDefensa ofrece recompensa de $5.000 millones por responsable de atentados en el Valle y el Cauca

En medio de la grave situación de seguridad en varias zonas del país, el Gobierno Nacional reveló el valor estratégico y criminal de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de Marlon, quien es señalado como presunto responsable de los recientes bombardeos en Valle y Cauca.
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Durante un consejo de seguridad extraordinario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la recompensa por este cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) ascendió a 5.000 millones de pesos, tras la reciente escalada de ataques en el suroccidente del país.