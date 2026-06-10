Fito Páez con ojo aguado en Medellín: arte puro, músico magistral y el director de una banda de ensueño

Fito Páez tiene la música incrustada en los huesos, no hay duda, pero además crea magia con ella; lo que hace encima del escenario no tiene explicación lógica y menos ahora, en tiempos en los que un mejor show se determina por quien tenga la tarima más grande, un grupo más nutrido de bailarines o más fuegos artificiales. Fito Páez tiene su propio molde, ese que forja con arte puro, sin trucos ni añadiduras.
En momentos de euforia y jolgorio, en su show en Medellín este martes 9 de junio, logró –con su banda de ocho talentosos músicos– dejar en silencio La Macarena para que los asistentes escucháramos con atención “el regalo que les preparamos”, dijo, y así darle un final de lujo a uno de sus himnos entrañables: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Un cierre instrumental en el que él, como director de orquesta, movía las manos con precisión guiando a su banda. La música nos hipnotizó, nos elevó las ondas cerebrales como si estuviéramos meditando y nos alejó de la hostilidad del mundo, al menos por unos minutos.
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Así fue el paso por la ciudad de la gira Sale el Sol que el rosarino está haciendo en Colombia. Primero fue Cali, luego Manizales y este martes le tocaba el turno a Medellín, una ciudad rockera, tanguera y salsera, como su Paranoica Fierita Suite, canción de los 2000 que, por mi parte, nunca había podido disfrutar en vivo con su tango arrabalero y su cierre tropical. Todo un gusto para los oídos.