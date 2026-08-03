¿Qué pasa con los incendios en Bogotá? Así avanza la emergencia en Chusacá y Cundinamarca

Las autoridades continúan atendiendo una de las emergencias forestales más complejas de los últimos días en el sur de Bogotá y Cundinamarca. Dos incendios registrados desde la tarde del domingo en el corredor del peaje de Chusacá, entre los municipios de Soacha, Sibaté y el sector del Salto del Tequendama, movilizaron a decenas de unidades de bomberos debido al riesgo que representan para infraestructura estratégica y zonas industriales. Uno de los focos de incendio alcanzó una bodega donde eran almacenados productos químicos, lo que obligó a solicitar el apoyo del equipo especializado en materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para evitar una emergencia mayor. El segundo incendio prendió las alarmas por su cercanía con la planta Alicachín, operada por Enel, una infraestructura considerada clave para el manejo del río Bogotá. Esta instalación cuenta con un sistema de compuertas que permite regular el caudal del afluente, ayudando a prevenir inundaciones y controlar el flujo del agua, especialmente durante las temporadas de lluvias.

Según el capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el incendio de Chusacá ha sido el más complejo de los diez incendios forestales atendidos durante la jornada en el departamento. Conozca: Bomberos y otros organismos de emergencia luchan contra incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la emergencia habría sido provocada por una quema irresponsable de llantas y cables, una práctica que, sumada a las condiciones de viento registradas en la zona, facilitó la rápida propagación de las llamas.

Para controlar el incendio fue necesario desplegar un amplio operativo conformado por 58 unidades de bomberos provenientes de cinco municipios, además del apoyo de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ejército. Hasta el más reciente reporte, las autoridades informaron que el incendio presentaba un avance cercano al 75% en su control, aunque las labores continuaban debido a las difíciles condiciones del terreno y a las ráfagas de viento.

¿Qué otros lugares reportaron incendios en Bogotá?

El caso de Chusacá no fue el único que atendieron los organismos de emergencia. El balance oficial indica que durante el domingo se registraron diez incendios forestales en seis municipios de Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Pacho, Mosquera, Nilo y Tibacuy.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema de residuos o materiales que pueda originar nuevos incendios y recordaron que cualquier conato debe ser reportado de inmediato a la línea de emergencias 123.

Otras emergencias recientes cerca de Bogotá

En las últimas semanas los bomberos de Bogotá y Cundinamarca también han atendido otros incendios forestales, entre ellos uno registrado en inmediaciones del humedal Jaboque, en la localidad de Engativá. En esa ocasión fue necesaria la intervención conjunta de los Bomberos de Bogotá y del municipio de Cota para controlar las llamas con máquinas extintoras, carrotanques y vehículos de apoyo. El aumento de este tipo de emergencias también se refleja en las cifras oficiales. Entre el 14 y el 20 de julio, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 550 incidentes de distinta naturaleza, superando las 22.000 emergencias en lo corrido del año. En Cundinamarca, durante junio fueron controlados 17 incendios forestales en diez municipios, con afectaciones en al menos 23 hectáreas. La situación se agravó en julio, cuando se atendieron 149 incendios en 27 municipios, dejando cerca de 414 hectáreas afectadas, un panorama que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo ante la posibilidad de nuevas emergencias. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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