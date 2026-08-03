¿Qué pasa con los incendios en Bogotá? Así avanza la emergencia en Chusacá y Cundinamarca

Las autoridades continúan atendiendo una de las emergencias forestales más complejas de los últimos días en el sur de Bogotá y Cundinamarca. Dos incendios registrados desde la tarde del domingo en el corredor del peaje de Chusacá, entre los municipios de Soacha, Sibaté y el sector del Salto del Tequendama, movilizaron a decenas de unidades de bomberos debido al riesgo que representan para infraestructura estratégica y zonas industriales.
Uno de los focos de incendio alcanzó una bodega donde eran almacenados productos químicos, lo que obligó a solicitar el apoyo del equipo especializado en materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para evitar una emergencia mayor.
El segundo incendio prendió las alarmas por su cercanía con la planta Alicachín, operada por Enel, una infraestructura considerada clave para el manejo del río Bogotá. Esta instalación cuenta con un sistema de compuertas que permite regular el caudal del afluente, ayudando a prevenir inundaciones y controlar el flujo del agua, especialmente durante las temporadas de lluvias.