Se acabaron los paseos de olla: las prohibiciones que impuso un departamento ante los incendios

El balance más reciente indica que las llamas consumieron 339 hectáreas de vegetación y que, al comenzar esta semana, 12 incendios seguían activos , principalmente en los municipios de San Luis, Santa Isabel y Ortega . El aumento de las emergencias ocurre en medio de las condiciones asociadas al probable desarrollo del fenómeno de El Niño, caracterizado por menos lluvias, temperaturas más altas y un mayor riesgo de incendios forestales.

La temporada seca mantiene en máxima alerta al Tolima. Tras registrar 68 incendios forestales durante el primer fin de semana de agosto , las autoridades advirtieron que la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia comienza a verse comprometida, por lo que decidieron imponer nuevas restricciones para evitar que la situación se agrave.

“La preocupación es enorme, no solo por las comunidades, sino porque, si seguimos en esta situación, el sistema departamental de gestión del riesgo podría presentar un colapso frente a la atención de las emergencias”, afirmó Erika Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Ante ese panorama, la Gobernación y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) activaron un plan de contingencia que endurece las medidas de prevención. Entre las decisiones más visibles está la suspensión temporal de los tradicionales paseos de olla, ya que las fogatas recreativas en ríos y zonas naturales representan un alto riesgo de originar nuevos incendios. La resolución también mantiene la prohibición absoluta de realizar quemas a cielo abierto, incluso aquellas destinadas a eliminar residuos de cosechas, pastizales o basura.

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Pero ¡ojo!: las restricciones no se limitan al uso del fuego. Debido al riesgo de desabastecimiento por la reducción de las lluvias, las autoridades también establecieron medidas para proteger las fuentes hídricas. Desde ahora no estará permitido llenar piscinas con agua superficial o subterránea —excepto en casos justificados por razones sanitarias, obras públicas o emergencias—, tampoco regar jardines con agua potable ni lavar fachadas, andenes, parqueaderos o vehículos con manguera fuera de establecimientos autorizados.

Cortolima recordó que, durante esta temporada, el consumo de agua para la población tiene prioridad sobre cualquier otro uso, por lo que insistió en la necesidad de hacer un aprovechamiento responsable del recurso y evitar actividades que incrementen el riesgo de incendios.

Las medidas llegan después de un incremento sostenido de las emergencias en el departamento. Solo durante la última semana de julio, el Centro de Monitoreo de la Gobernación reportó 44 incendios forestales en municipios como Coello, Ibagué, Guamo, Espinal, Alvarado, Prado, Ataco, Palocabildo, San Luis, Falan, Rovira, Carmen de Apicalá, Natagaima, Líbano, Purificación, Flandes, San Antonio, Venadillo, Melgar, Ortega, Valle de San Juan y Coyaima, reflejando cómo la sequía ha ampliado el riesgo en buena parte del territorio.

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Además de reforzar las restricciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier conato de incendio y colaborar con la identificación de quienes provoquen estas emergencias de manera intencional o por negligencia.

“Necesitamos que la comunidad sea nuestros ojos en el territorio y nos ayude a identificar a quienes están provocando estas emergencias”, señaló Lozano.

La funcionaria recordó que el departamento busca evitar una crisis como la ocurrida hace dos años en Natagaima, cuando la magnitud de los incendios llevó al límite la capacidad de respuesta de las autoridades. Por su parte, Cortolima advirtió que quienes incumplan las restricciones contempladas en el plan de contingencia podrán enfrentar medidas preventivas y sanciones ambientales, de acuerdo con la legislación vigente.

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