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Procuraduría sanciona a 16 funcionarios de la SIC por visita irregular a la Registraduría en 2024

Hay algunos sancionados que no podrán ejercer sus cargos por al menos un año. La medida también se presentó por visitas a la Cancillería, ¿qué se sabe?

  • Decisión de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa/Redes sociales.
    Decisión de la Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 55 minutos
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La Procuraduría General de la Nación sancionó a 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por irregularidades en unas visitas administrativas realizadas a la Registraduría y la Cancillería en 2024.

En el fallo se enuncia que el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo, fue inhabilitado por un año para ejercer función pública. Además, tendrá que pagar una multa.

Según dio a conocer El Tiempo, se habría comprobado que, durante las diligencias, los funcionarios solicitaron, accedieron y extrajeron información de computadores institucionales y aparatos móviles personales de algunos servidores públicos.

Incluso, la medida tiene que ver con que estarían buscando supuestas irregularidades en los contratos con Thomas Greg & Sons. Los funcionarios de la Registraduría se habrían negado a que se llevaran algunos aparatos argumentando que la SIC no ejerce control sobre el ente electoral, que es independiente.

Las fallas encontradas habrían sido calificadas como graves, a título de dolo. El único sancionado para ejercer el cargo no es Francisco Melo. Está Mario Alejandro Franco, quien fue suspendido e inhabilitado por nueve meses. También están Martha Liliana Fandiño, ligada al grupo de trabajo Élite de Colusiones, Yolanda Hernández Alonso del grupo de Prácticas Deportivas y Mercy Lorena Agamez.

A su vez está Daniela Alvarado por falta disciplinaria a título de dolo. Y la acompañan Robert Alexis Núñez, Jessica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz y María José Montejo Pino. Luego están Diana Carolina Gómez, Douglas Fernando Moreno, Noemí Rodríguez, Karen Angulo Sogomaso, Miguel Moreno Reina y Juan Pablo Martínez Cortés.

En la decisión, el procurador delegado disciplinario de juzgamiento número 3 Diomedes Yate Chinome detalló que, “ante la falta de un objeto de inspección claro, definido y específico, dicha condición conllevaría eventualmente a que los funcionarios y/o contratistas asignados, ejecutaran requerimientos indiscriminados, sin límites claros de información que pudieran ir en contravía de una adecuada planeación y ejecución de una visita, resultando dicho actuar en una violación a los principios de legalidad al solicitar, acceder y extraer información, sin que se definieran criterios claros que justifiquen y limiten cualquier requerimiento”.

¿Qué pasa con Thomas Greg & Sons?

Thomas Greg & Sons es una firma que saltó a la palestra pública por su participación en la elaboración de los pasaportes, pero que desde 2010 ha ganado varias licitaciones para organizar los comicios, entre ellos, las elecciones regionales de 2011 en las que Petro resultó ganador, así como las pasadas presidenciales de 2022.

Noticia en desarrollo...

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