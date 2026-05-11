Con cámaras LPR, autoridades hicieron seguimiento “de película” y evitaron robo a motociclista en Medellín

Cuatro personas en moto fueron registradas por las autoridades como sospechosas cuando transitaban por la calle 44 (San Juan), en el centro de Medellín. Ante esto, las autoridades activaron toda su logística para iniciar la persecución y evitar que se materializara el hurto a un motociclista.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer todo el operativo a través de sus redes sociales, desde el momento en que los agentes del 123 identificaron las motocicletas hasta la detención de estas personas.