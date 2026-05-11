Masacre en Magdalena: cuatro muertos y dos heridos tras ataque armado en Puebloviejo

Cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, y dos heridos de gravedad fue el balance que dejó una incursión armada ocurrida este sábado en Palmira, en el municipio de Puebloviejo, departamento del Magdalena. Autoridades investigan las causas del crimen que estremece al norte del país y que eleva la cifra de violencia en el Caribe. El ataque sucedió durante la medianoche de este sábado, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta el parque Palmira, en el municipio de Puebloviejo, y dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar.

¿De quiénes se trata?

Según información preliminar, ya se logró la captura de tres cabecillas identificados como alias Calé, alias Mauro y alias Michael, miembros de los ‘Conquistadores de la Sierra’ con más de 10 años de trayectoria criminal. Sin embargo, todavía continúan las labores de búsqueda de una persona más que estaría involucrada en el crimen. El operativo se dio horas después del ataque sicarial ocurrido a medianoche, justo cuando la comunidad iniciaba los festejos del Día de las Madres.

La masacre #52 de este año

Según información de la organización Indepaz, las víctimas fueron identificadas como José David Gutiérrez Corrales, de 54 años; Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29 años; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20 años; y José David Gutiérrez Corrales, de 15 años. Tras lo ocurrido, se vuelven a encender las alertas sobre la situación de seguridad en esta zona del país. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos que enfrenta la población civil en Puebloviejo por la presencia y disputa entre grupos armados ilegales. Le puede interesar: La carta anónima que llegó a Álvaro Uribe y daría un giro a la investigación por magnicidio de Miguel Uribe Según la Alerta Temprana 013 de 2025, el organismo señaló que “la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Asimismo, la Defensoría recordó que la AT 020 de 2025 también incluye al municipio y “advierte sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario derivados de la disputa territorial entre el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)”.

En esa advertencia, el organismo indicó que “en el territorio se identifican dinámicas de control hegemónico de las ACSN, expansión del EGC y confrontaciones entre ambos grupos armados”, además de la existencia de “acuerdos criminales temporales y presencia estratégica en zonas con potencial de disputa y expansión territorial”. Las autoridades han identificado presencia en la zona del EGC o Clan del Golfo, las ACSN y bandas de carácter local. El territorio hace parte de la jurisdicción de la Segunda División del Ejército Nacional. Lea también: Masacre en Cúcuta: asesinaron a cuatro hombres frente a un conjunto residencial, entre ellos a líder comunal Bloque de preguntas y respuestas