Masacre en Magdalena: cuatro muertos y dos heridos tras ataque armado en Puebloviejo

Cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad, y dos heridos de gravedad fue el balance que dejó una incursión armada ocurrida este sábado en Palmira, en el municipio de Puebloviejo, departamento del Magdalena.
Autoridades investigan las causas del crimen que estremece al norte del país y que eleva la cifra de violencia en el Caribe.
El ataque sucedió durante la medianoche de este sábado, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta el parque Palmira, en el municipio de Puebloviejo, y dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar.