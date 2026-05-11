“Inventan cosas por likes”: James desmintió que piense retirarse tras el Mundial y dijo cuándo se unirá a Colombia

James Rodríguez volvió a ser protagonista y no solo por su rendimiento dentro de la cancha. El capitán de la Selección Colombia brilló con dos asistencias en pocos minutos y, tras el partido, aprovechó para responder a las dudas que han rodeado su presente físico y su futuro profesional.

El colombiano ingresó en el segundo tiempo y apenas necesitó cuatro minutos para empezar a marcar diferencia. En cerca de media hora disputada participó directamente en dos goles y dejó claro que sigue siendo determinante.

“Para todas estas cosas entreno yo, me entreno bien y siempre doy día a día todo lo que tengo”, aseguró el volante, dejando un mensaje directo a quienes cuestionan su condición física.

James explicó que, independientemente de los minutos que tenga en cancha, siempre debe estar preparado para responder. “Así te den 20, 30 o 40 minutos, tienes que estar listo para ayudar”, afirmó.

James confirmó cuándo se unirá a la Selección Colombia

Uno de los temas que más expectativa generaba era la fecha en la que se integrará a la concentración de la Selección Colombia antes del Mundial. El mediocampista fue claro y confirmó que llegará el próximo 17 de mayo.

“Ya para la próxima semana estaría con ellos”, señaló.