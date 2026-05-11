Este lunes, en eucaristía especial en Bogotá, será último adiós a Germán Vargas Lleras

Este 11 de mayo continuará la despedida al exvicepresidente Germán Vargas Lleras con una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia, programada para las 11 de la mañana en Bogotá. El acto marcará el cierre de varios días de homenajes tras el fallecimiento del líder de Cambio Radical.
Durante el fin de semana, centenares de personas acudieron al Palacio de San Carlos, en el centro de la capital, donde se realizaron las honras fúnebres. Ese sitio tuvo un valor simbólico para el político, pues allí conoció de cerca la actividad política en su infancia, cuando su abuelo, Carlos Lleras Camargo, ocupaba la Presidencia de la República.