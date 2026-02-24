El llamativo y exitoso modelo carcelario de Pasto: los presos salen a las calles sin fugarse ¿Cómo lo lograron?

El Ministerio de Justicia y del Derecho destacó el inédito esquema de resocialización de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto, en el barrio La Esperanza, durante la inauguración de nuevos talleres productivos para los internos, quienes actualmente salen a las calles para realizar labores de mejoramiento de infraestructura pública y demarcación vial sin registrar intentos de fuga. Le puede interesar: Taxista que recogió a Diana Ospina ya declaró ante la Fiscalía: dijo que no está implicado en el caso, pero tiene antecedentes

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, inauguró un taller de modistería y un gimnasio destinados a vincular a más de 60 privados de la libertad cada mes, en el marco del despliegue institucional que el Gobierno desarrolla en el departamento de Nariño entre el 23 y el 24 de febrero de 2026. Durante el recorrido por el centro penitenciario, el alto funcionario explicó que el propósito de esta visita es ratificar que la resocialización es el corazón de la justicia penitenciaria, advirtiendo que no se trata de una simple obligación legal, sino de una auténtica visión de Estado.

Presos llevan a cabo actividades de modistería, carpintería y asistencia en gimnasio como actividades de resocialización. FOTO: Colprensa / MinJusticia

Sobre esta línea, el jefe de la cartera señaló que en el actual Gobierno la apuesta “es en serio”, pues en este recinto se evidencia “cómo el trabajo productivo se convierte en oportunidad y servicio a la comunidad”.

Así es el trabajo comunitario más allá de los muros

La estrategia integral del establecimiento de reclusión incluye la denominada ‘carpintería social’, un modelo mediante el cual la población carcelaria elabora mobiliario de madera para mejorar los espacios públicos y las viviendas de interés social de la ciudad.

Los privados de la libertad elaboran mobiliario y estructuras en madera destinadas al mejoramiento de espacios públicos. FOTO: Colprensa / MinJusticia

Además de administrar una emisora radial interna, los reclusos participan activamente en intervenciones de impacto directo que incluyen la pintura de parques, la demarcación de vías y la construcción de casas para perros sin hogar. Estas actividades se desarrollan directamente en las calles y permiten que la resocialización trascienda la infraestructura del penal. Frente a este escenario de intervención urbana y ausencia de fugas, el ministro Cuervo concluyó que la cárcel de Pasto “es un referente nacional en temas de resocialización y humanización”, destacando que a través de estos proyectos “la justicia se materializa en oportunidades reales”.

Actividades para cambiar sus vidas: lo que dicen los presos

Para los internos beneficiados, la posibilidad de acceder a estas herramientas de trabajo representa un cambio radical en el cumplimiento de sus condenas y una vía de conexión directa con sus familias, quienes observan su progreso desde el exterior. Fabián Solarte, uno de los reclusos que hará uso del nuevo gimnasio, explicó que estas actividades cambian vidas al brindar esperanza y permiten demostrarle a su círculo íntimo que se encuentra “limpio”, una situación de sanación personal que calificó como su principal motivación para salir adelante y trabajar en sí mismo.

Permitirán vincular a más de 60 personas privadas de la libertad cada mes en procesos formativos y productivos. FOTO: Colprensa / MinJusticia

Por su parte, Juliana Suárez, interna que se formará en el taller de confección, señaló que en este espacio logrará tejer su propia esperanza y aprender un oficio que le permitirá “establecerse en algo productivo para la familia y las personas que lo necesitan”. La intervención del Ministerio en territorio nariñense forma parte de una agenda más amplia para acercar la justicia a las regiones, la cual incluye la socialización del Decreto 0063 del 26 de enero de 2026, normativa que reglamenta la Ley 2364 de 2024 para proteger y respaldar a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.