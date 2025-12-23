¿Por qué Petro le da tanto poder a Isabel Zuleta para defender criminales? Más allá del reclamo por operativos en cárcel de Itagüí

En febrero de este año, la senadora Isabel Zuleta escribió a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para cuestionar un operativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí. El reclamo no fue técnico ni discreto sino con la intención de presuntamente evitar operativos en la cárcel de Itagüí: incautar celulares, computadores y atajar redes ilegales; pues eso podía poner en riesgo el proceso de diálogo que el Gobierno sostenía con estructuras criminales en Medellín.
Los mensajes, publicados por El Tiempo, revelan algo más que una diferencia de criterio. Zuleta reprochó el momento del operativo, lo calificó como un “saboteo” y trasladó la responsabilidad política a la ministra. “Esa es una decisión del Presidente, no suya”, le escribió.
