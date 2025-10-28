La U suspende al presidente de Cámara por montar “disidencia” y atacar a Dilian F. Toro, ¿debe apartarse del cargo?

El Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U inició una investigación disciplinaria formal contra el representante a la Cámara Julián David López Tenorio, quien es el presidente de esa corporación tras promover en redes el lanzamiento del movimiento “La Nueva U” en Cali. La colectividad aseguró que “no existe Nueva U” y que “no hay una escisión en proceso”.
Así lo anunciaron los codirectores del partido, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, quienes señalaron que “no hay ningún movimiento naciendo al interior de la colectividad”, pues son “una sola fuerza política y nos estamos preparando unidos para afrontar los retos electorales del 2026”.