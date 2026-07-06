Las veces que Petro ha “castigado” a funcionarios que se atreven a decirle que no, como el ministro de Justicia

La salida del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, volvió a poner sobre la mesa un patrón que se ha repetido varias veces durante el gobierno de Gustavo Petro: cuando un alto funcionario contradice públicamente una de las principales apuestas del Ejecutivo, su permanencia en el cargo suele quedar en entredicho.
Esta vez ocurrió apenas horas después de que Cuervo reconociera en una entrevista que otorgar estatus político a las disidencias de las Farc “no fue una buena decisión”. Ese mismo día, el presidente le pidió la renuncia.
En contexto: Petro sacó a su ministro de Justicia por no estar de acuerdo con la desobediencia civil de Cepeda y criticar la paz total
No era la primera vez que el ministro marcaba distancia de la Casa de Nariño. Meses atrás también había expresado reparos frente a la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente, otra de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo.