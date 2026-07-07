Tender puentes con las regiones y otras señales que mandan los seis nuevos ministros de De la Espriella

El nuevo gabinete continúa tomando forma. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones ministeriales, que en realidad son más una confirmación de los nombres que ya sonaban. Los nuevos ministros serán Elsa Noguera en Transporte; Mauricio Gómez Amín en Comercio, Industria y Turismo; Viviane Morales en Educación; Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Ciudad y Territorio; Juliana Gutiérrez en Deporte; e Iván Cancino en Justicia. Lea también: El “vice” y ministros de De la Espriella llaman a la “resistencia constitucional”, ¿qué es? Con estas designaciones ya están definidas 10 de las 19 carteras del próximo Gobierno, sumándose a los anuncios previos de Fabio Arjona en Ambiente, el general (r) Jorge Mora en Defensa, Rodrigo Lara en Interior y Miguel Gómez en Hacienda. Aún permanecen pendientes otras carteras clave como la de la Salud, la de Minas o la Cancillería, así como nombramientos de alto nivel como la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Función Pública, la Jefatura de Despacho y las presidencias de varias empresas públicas, entre ellas Ecopetrol. El de Morales y el de Cancino estaban prácticamente cantados; los demás, de todas formas, eran muy posibles de acuerdo con el patrón que ha seguido el mandatario electo: premiar a sus lealtades. “La mayoría de ellos tienen trayectoria política. Todos, casi sin excepción, fueron trabajadores importantes en la reciente campaña electoral. Son figuras que son conocidas en el ambiente público”, dijo a este medio Patricia Muñoz Yi, profesora de la Universidad Javeriana.

Los seis nuevos nombramientos muestran también que De la Espriella está priorizando recorrido en la administración pública, aspecto determinante para su gobernabilidad. Hay también representación regional, dirigentes con peso propio en distintos sectores políticos y personas que hacen parte del círculo más cercano del presidente electo.

El mensaje de unidad no tardó en hacerse evidente. Horas después de conocerse los nombramientos, los ministros designados publicaron un comunicado conjunto en el que cerraron filas alrededor de Abelardo en medio de la controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las elecciones. En la carta, los futuros integrantes del gabinete expresaron su respaldo “pleno” a De la Espriella y ratificaron su compromiso con la Constitución de 1991. También afirmaron que la elección presidencial representa una decisión soberana e “inapelable” de los colombianos y sostuvieron que las declaraciones de Gustavo Petro, de poner en duda el resultado en las urnas, constituyen un desconocimiento de la voluntad popular. Estas son las prioridades con las que De la Espriella comienza a construir su administración.

Los paisas, presentes en el nuevo gabinete

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asumirá el Ministerio del Deporte; se trata de una líder que tiene experiencia en el servicio social, pues ha trabajado con familias de pacientes oncológicos en Antioquia y tiene una historia de vida inspiradora. Sonaba para dirigir Prosperidad Social, pues es líder en el empalme de ese sector; sin embargo, al final llegará a un ministerio que no tuvo buen desempeño en el gobierno Petro, ya que tuvo la pérdida de eventos internacionales y permitió el deterioro de escenarios deportivos, además de problemas de contratación y una gestión ineficiente, por lo que su reto es mayúsculo al asumir esta cartera. Gutiérrez es administradora de empresas, con maestría en administración de riesgos. Fue candidata al Senado por el movimiento Creemos, el mismo que ya mostró su respaldo como partido de Gobierno con las dos curules que obtuvo en la Cámara. No logró la votación necesaria para llegar al Legislativo; durante su campaña insistió en que su proyecto político tenía identidad propia, más allá de ser hermana del alcalde. Su llegada representa también la continuidad de la alianza política entre De la Espriella y el sector liderado por Federico Gutiérrez, además de mantener una representación importante de esta región, que fue una en donde ganó ampliamente “El Tigre”.

Santander y el reconocimiento al trabajo territorial

El Ministerio de Vivienda quedó en manos del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán. Durante la campaña presidencial fue el coordinador nacional en las regiones, una tarea que lo convirtió en una de las personas con mayor presencia territorial dentro del equipo político de De la Espriella. Su nombramiento tiene una doble lectura política. Por un lado, un reconocimiento al peso electoral de Santander, uno de los departamentos donde el presidente electo obtuvo un importante respaldo en las urnas; por otro, mantiene la cercanía del nuevo gobierno con sectores cristianos que también acompañaron su candidatura. Beltrán no cuenta con experiencia previa en el sector de la vivienda y su paso por la Alcaldía no estuvo exento de controversias. En agosto de 2025, el Consejo de Estado anuló su elección y lo destituyó por incurrir en doble militancia. A ello se suma un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Bucaramanga por un presunto detrimento patrimonial relacionado con pérdidas en el sistema de alumbrado público. Sin embargo, Beltrán aporta experiencia en relacionamiento con las regiones, aspecto que apunta a uno de los objetivos del nuevo presidente.

Otro guiño a los sectores cristianos

La llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación también tiene una lectura política clara. Su trayectoria como exfiscal general de la Nación y excongresista la convierte en una de las figuras con amplia experiencia en el Estado. Su reto será mantener la cobertura, pero mejorar indicadores de calidad. Sin embargo, su designación también representa la intención del presidente electo de conservar el respaldo de los sectores cristianos y conservadores que hicieron parte de la coalición que lo llevó al poder. Morales ha protagonizado debates públicos relacionados con la familia, la educación sexual y la restricción a la adopción por parejas del mismo sexo. Va en línea con lo que dijo el mandatario electo durante la campaña de “sacar a Fecode y meter a Dios a los salones”. Su nombre ya sonaba desde el inicio del empalme, pues fue la encargada de coordinar la transición precisamente en el Ministerio de Educación. Es esposa de Carlos Alonso Lucio, asesor del presidente electo

El premio a sus hombres de confianza

Iván Cancino y Mauricio Gómez representan, ambos, la lealtad a De la Espriella desde el principio. En el caso de Cancino, la relación entre ambos no nació en la política: desde hace años comparten una amistad y una trayectoria común en el mundo del derecho penal, lo que convierte a Cancino en uno de los hombres de mayor confianza del presidente electo. Estudió en la Universidad Externado, fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, profesor universitario, decano de Derecho y litigante durante más de dos décadas. Su nombre se hizo habitual en los medios de comunicación como analista jurídico y por su participación en algunos de los procesos penales de mayor impacto del país, por ejemplo asumió la defensa del abogado Diego Cadena. Su llegada al Ministerio de Justicia también implica un reto de grandes dimensiones. Será el encargado de la profunda transformación del sistema penitenciario, la construcción de nuevas cárceles y cambios en la estructura institucional del sector justicia. Por otro lado, el exsenador liberal y abogado barranquillero Mauricio Gómez renunció a su curul para vincularse de lleno a la campaña presidencial y terminó convirtiéndose en uno de los principales operadores políticos del proyecto de De la Espriella. Su designación en el Ministerio de Comercio es leída como un reconocimiento a ese papel. No salió mal del Partido Liberal, por lo que podría tender puentes con esa y otras colectividades. Gómez Amín llega después de construir una carrera política que pasó por el Concejo de Barranquilla, la Cámara de Representantes y el Senado. Llega a una cartera con retos como fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y con otros países como Ecuador.

Un puente con el Caribe y los Char

Elsa Noguera, que llegará a Transporte, es economista de profesión, exalcaldesa de Barranquilla, exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos. Noguera es un puente con los Char de Barranquilla así como con Cambio Radical. Aunque esos sectores acompañaron la candidatura presidencial de De la Espriella, el gobierno entrante necesitará mantener ese respaldo para construir mayorías en el Congreso durante los primeros años de mandato. Para la analista política Patricia Muñoz Yi, su nombramiento también refleja el peso que tuvo Barranquilla dentro de la estrategia política de la campaña y la importancia que seguirá teniendo la región Caribe dentro del nuevo Gobierno. Y es que Abelardo ha dicho incluso que despachará desde la capital del Atlántico. Siga leyendo: Por ley y por cuenta propia: el empalme seguirá pese a la ruptura entre Petro y Abelardo

Preguntas y respuestas