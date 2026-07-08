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Termina interinidad en la UdeA: hasta este miércoles trabaja el rector encargado y mañana asume un timonel en propiedad

Luquegi Gil asegura que el plan de cumplimiento con el Gobierno Nacional va en un 85% y se terminaría a finales de este mes.

  • Héctor Iván García termina hoy su gestión y le da paso a Luquegi Gil, el nuevo rector en propiedad. FOTOS: CORTESÍA
    Héctor Iván García termina hoy su gestión y le da paso a Luquegi Gil, el nuevo rector en propiedad. FOTOS: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
07 de julio de 2026
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Hasta este miércoles 8 de julio cumplirá funciones el rector encargado de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García, quien alcanzó a estar seis meses en el cargo.

Le recomendamos leer: Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ya eligió al nuevo rector

García fue nombrado en interinidad por el Gobierno Nacional en los últimos días de diciembre pasado y comenzó a despachar el 21 de enero de este año.

Previo a eso ocurrieron varias cosas: lo primero fue un periodo en el que se hizo pública la difícil situación financiera de la UdeA, pues arrastraba un déficit cercano a $450.000; la iliquidez hizo que se saliera a vacaciones de fin de año sin pagarles a muchos profesores y funcionarios sus prestaciones, ni a algunos proveedores.

También, a finales de julio de 2025 el Ministerio de Educación había ordenado una supervisión especial; el 30 de diciembre suspendió temporalmente al rector John Jairo Arboleda, y a principios de enero este renunció.

García siempre había dicho que aspiraba a no quedarse más de un año, pues se cumple su periodo de jubilación. Una de sus tareas fue dirigir el proceso para la nominación de otra persona que cumpliera ese rol durante los próximos tres años.

Luego, la elección de Luquegi Gil se produjo el 24 de junio y el plan es que asuma funciones desde este jueves, 9 de julio, cuando cumpla con los trámites respectivos ante la dirección de Talento Humano de la alma máter.

Gil le confirmó a EL COLOMBIANO que este martes la resolución de nombramiento fue firmada por la secretaria de Educación departamental, Mónica Ospina, cumpliendo así también la orden que dio el viernes pasado el MinEducación, el cual levantó la suspensión del cargo de rector para la UdeA. y dio tres días hábiles para que ya el Alma Máter contara con su timonel en propiedad.

Lo que todavía no tiene fecha es el acto de posesión protocolario con gobernador y los miembros del Consejo Superior Universitario a bordo, justamente porque todas las situaciones especiales que han ocurrido no han dado pie a ponerse de acuerdo al respecto.

“Aquí lo importante es el mensaje es que la Universidad va a tener un rector en propiedad y arranca un sendero de normalización respecto a lo que ha venido sucediendo”, le dijo Gil Neira a este medio de comunicación.

También le sugerimos ver: ¿En UdeA habrá hoy rector? En jaque decisión del CSU por denuncias y tensiones

Añadió que su preocupación inicial será terminar de cumplir con el plan de mejoramiento presentado al Ministerio de Educación Nacional (MEN) que ya va más o menos por el 85% “y vamos a poder cumplirlo antes de que finalice este mes”.

El otro propósito será presentar dentro de los siguientes tres meses un diagnóstico de la situación financiera para un nuevo modelo de sostenibilidad y los cambios al modelo de regionalización.

En cuanto a la pregunta sobre si va a haber o no un revolcón en el equipo administrativo de la principal universidad pública con sede en Antioquia, contestó que se tomará entre una y dos semanas para definir quiénes serán sus colaboradores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Universidad de Antioquia tuvo un rector encargado durante seis meses?
La Universidad de Antioquia tuvo un rector encargado porque el Ministerio de Educación suspendió temporalmente al entonces rector John Jairo Arboleda el 30 de diciembre de 2025. Posteriormente, Arboleda presentó su renuncia y el Gobierno Nacional designó a Héctor Iván García como rector interino mientras se adelantaba el proceso para elegir un nuevo rector en propiedad.
¿Qué tareas tendrá como prioridad el nuevo rector de la Universidad de Antioquia?
Las primeras prioridades de Luquegi Gil serán culminar el plan de mejoramiento exigido por el Ministerio de Educación, presentar en los próximos tres meses un diagnóstico sobre la situación financiera de la universidad y proponer un nuevo modelo de sostenibilidad junto con ajustes al modelo de regionalización.
¿Qué pasó con el plan de mejoramiento exigido por el Ministerio de Educación?
Según el nuevo rector, el plan de mejoramiento ya tiene un avance aproximado del 85 %. La meta es completarlo antes de que termine el mes, como parte de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Educación tras la supervisión especial a la universidad.

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