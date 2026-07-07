Ministro Lara le dio la “bendición” a los que suenan como presidentes del Congreso: así está armando mayorías para el 20 de julio

“Lo veremos con muy buenos ojos”. Así definió el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, la posibilidad de que el senador Alfredo Deluque (Partido de la U) y el representante Daniel Briceño (Centro Democrático) se conviertan en los próximos presidentes de Senado y Cámara, como anticipó este medio hace un par de semanas. Más allá de “darles la bendición”, Lara dejó ver cómo el gobierno electo de Abelardo de la Espriella sigue moviéndose para llegar a Palacio con un Congreso alineado y las mayorías necesarias para impulsar su agenda. Le puede interesar: De la Espriella anuncia sus ministros en Justicia, Transporte, Comercio, Educación, Deporte y Vivienda, ¿quiénes son? Lara dijo que ya avanzan las conversaciones con todos los partidos “menos con el esquema de la oposición”. Las definiciones llegan cuando el reloj corre hacia el 20 de julio, una jornada que estará marcada por el inicio del nuevo periodo legislativo, pero también por el último gran acto político del presidente Gustavo Petro, que desde ya ha empezado a hablar como opositor del presidente electo, antes de dejar el poder. Según explicó el designado ministro de la política, las conversaciones excluyen a las colectividades que se declaren en oposición y parten de la idea de fortalecer la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Un gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer. Un gobierno tiene capacidad de hacer cuando colabora armónicamente con la rama legislativa, es decir, cuando constituye una mayoría; así funcionan todas las democracias del mundo”, afirmó.

El gobierno entrante parte del respaldo de las bancadas del Centro Democrático −la segunda más numerosa del Congreso− , Cambio Radical, y las más pequeñas de Creemos y Salvación Nacional. Además tiene prácticamente cerrados acuerdos con el Partido Conservador y el Partido de la U. Pero ni con todo eso están completas las cuentas. El Congreso que comenzará funciones será uno de los más fragmentados de los últimos años. Las lealtades partidistas se han debilitado y, especialmente en la Cámara de Representantes, buena parte de la negociación se hará congresista por congresista, donde el peso de las demandas regionales será determinante. Lara insistió en que la construcción de esa mayoría no pasará por el tradicional reparto de cargos. No obstante, sí confirmó que el gobierno estará dispuesto a concertar asignaciones presupuestales para las regiones representadas por los congresistas, siempre que esos acuerdos sean públicos y dentro de la ley. El futuro ministro sostuvo que es legítimo que un parlamentario gestione inversiones para su departamento.

Siguen sonando los mismos para encabezar Senado y Cámara

Lara dejó claro que, a juicio del gobierno electo, el senador Alfredo Deluque reúne las condiciones para asumir la presidencia del Senado. Lo describió como un dirigente “serio y probo”; y cómo no: el propio ministro designado recordó que Deluque estuvo cerca del proyecto político de Abelardo De la Espriella desde el comienzo. Mientras la mayoría del Partido de la U optó en la primera vuelta por respaldar a Paloma Valencia, Deluque fue de los primeros dentro de la colectividad en expresar públicamente su apoyo a De la Espriella. Su cercanía con Carlos Suárez, una de las fichas clave de la campaña de “El Tigre”, terminó por consolidarlo como un aliado del hoy presidente electo. En la Cámara de Representantes, el nombre que sigue encabezando las conversaciones es el de Daniel Briceño, como también lo anticipó este diario. Sobre el exconcejal de Bogotá, Lara aseguró que el representante también acompañó el proyecto político de De la Espriella y José Manuel Restrepo —su fórmula vicepresidencial—, razón por la cual tendría el respaldo del Gobierno. Sin embargo, en la cámara baja las negociaciones todavía no están cerradas. EL COLOMBIANO conoció que dentro del propio Centro Democrático persisten resistencias frente a la eventual elección de Briceño. Algunos congresistas consideran que sería un representante “primíparo” para ocupar una dignidad de ese nivel y recuerdan que antes de la primera vuelta presidencial hizo públicas críticas contra la fórmula Paloma-Oviedo. Pese a ello, sigue siendo el aspirante con mayores opciones gracias a que fue el más votado de todos los candidatos el pasado 8 de marzo. La puja por el Congreso coincidirá con una jornada que promete ser inédita. El presidente Gustavo Petro anunció que el próximo 20 de julio pronunciará el que será su último discurso público como jefe de Estado. A diferencia de la tradición, el mandatario no hará su intervención en la Plaza de Bolívar, sino en Bosa y Ciudad Bolívar, en el suroccidente de Bogotá. Además, convocó movilizaciones en todas las plazas públicas del país para defender las reformas impulsadas durante su administración y explicó que decidió no esperar al 6 o al 7 de agosto porque considera “trágicas” esas fechas.

Ese movimiento podría romper una de las imágenes más tradicionales de las transiciones presidenciales en Colombia: la salida del mandatario por la puerta principal de la Casa de Nariño el mismo día en que ingresa su sucesor. Mientras Petro busca convertir el 20 de julio en una demostración de fuerza política en las calles, el gobierno de Abelardo De la Espriella intenta asegurar otra clase de respaldo: los votos suficientes dentro del Capitolio para comenzar su mandato con pie derecho.

La otra batalla está en las comisiones

Otra negociación igual de importante apenas comienza: la conformación de las comisiones. Allí se librarán las primeras discusiones de las reformas del nuevo gobierno y, en buena medida, se definirá el tono de las iniciativas. Especial atención tendrán la Comisión Primera, donde se tramitan las reformas constitucionales, y las Comisiones Tercera y Cuarta, encargadas de los asuntos económicos y presupuestales. El reto no será menor. El Pacto Histórico es la fuerza más numerosa en Senado y Cámara, por lo que la distribución de las presidencias de las comisiones será determinante para facilitar o bloquear proyectos. Siga leyendo: Petro se reunió en Palacio con la bancada del Pacto Histórico y reiteró su salida del Gobierno: detalles del encuentro

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