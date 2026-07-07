Ministro Lara le dio la “bendición” a los que suenan como presidentes del Congreso: así está armando mayorías para el 20 de julio

“Lo veremos con muy buenos ojos”. Así definió el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, la posibilidad de que el senador Alfredo Deluque (Partido de la U) y el representante Daniel Briceño (Centro Democrático) se conviertan en los próximos presidentes de Senado y Cámara, como anticipó este medio hace un par de semanas.
Más allá de “darles la bendición”, Lara dejó ver cómo el gobierno electo de Abelardo de la Espriella sigue moviéndose para llegar a Palacio con un Congreso alineado y las mayorías necesarias para impulsar su agenda.
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Lara dijo que ya avanzan las conversaciones con todos los partidos “menos con el esquema de la oposición”. Las definiciones llegan cuando el reloj corre hacia el 20 de julio, una jornada que estará marcada por el inicio del nuevo periodo legislativo, pero también por el último gran acto político del presidente Gustavo Petro, que desde ya ha empezado a hablar como opositor del presidente electo, antes de dejar el poder.
Según explicó el designado ministro de la política, las conversaciones excluyen a las colectividades que se declaren en oposición y parten de la idea de fortalecer la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Un gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer. Un gobierno tiene capacidad de hacer cuando colabora armónicamente con la rama legislativa, es decir, cuando constituye una mayoría; así funcionan todas las democracias del mundo”, afirmó.