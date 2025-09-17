Petro defendió con cifras cuestionables sobre cultivos ilícitos la política antidroga de su gobierno: no volverá a erradicación forzada

Tras el anuncio de la desertificación por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió su gestión en este proceso y calificó la decisión del país norteamericano como un “ataque ideológico”.
El presidente Petro aseguró que la descertificación anunciada por Estados Unidos fue “injusta y una grosería”, pues según el mandatario, la política antidrogas implementada ha generado avances nunca antes vistos.