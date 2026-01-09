x

Video | EE. UU. incautó el quinto petrolero en medio del bloqueo naval a Venezuela en operativo en el Caribe

Estados Unidos ejecutó una nueva incautación marítima en el Caribe como parte de su ofensiva contra el transporte de crudo sancionado procedente de Venezuela.

    Al menos 16 buques petroleros sancionados estarían intentando abandonar las aguas venezolanas desde la captura de Nicolás Maduro. FOTO: Getty | Referencia
El Colombiano
Agencia AFP
hace 10 horas
bookmark

Estados Unidos incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es “otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y fue incautado después de que “zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses”, dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon desde el portaaviones USS Gerald R. Ford y abordaron el buque en aguas internacionales del mar Caribe. La operación se desarrolló sin resistencia ni heridos.

Relacionado: Las compañías petroleras más grandes del mundo invertirán 100.000 millones de dólares para revivir sector petrolero de Venezuela

“La Operación Southern Spear del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental”, indicó la entidad.

Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se escudarán en falsas reivindicaciones de nacionalidad (...) Estamos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítima de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar”, agregó Noem en su publicación junto al video del operativo.

Lea también: La dura reacción de Rusia por incautación de EE. UU. a buque petrolero en el Atlántico

Al menos 16 buques petroleros sancionados habían abandonado las aguas venezolanas tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado en Caracas, según varias empresas de vigilancia marítima.

Trece de estos buques están cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo y combustible, principalmente con destino a China, según informó el lunes a AFP el sitio web de seguimiento marítimo TankerTrackers.

Cuatro de ellos son visibles en aguas contiguas a Venezuela, rumbo al norte, en una imagen satelital del programa europeo Copernicus fechada el sábado y vista por AFP. TankerTrackers identificó a los buques como Aquila II, Bertha, Verónica III y Vesna.

Las cuatro embarcaciones están sujetas a sanciones estadounidenses, lo que las expone al bloqueo naval impuesto por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre a cualquier petrolero sancionado que viaje hacia o desde Venezuela.

Los tres primeros transportan crudo, mientras que el Vesna navega vacío, según TankerTrackers.

La AFP pudo confirmar de forma independiente, mediante imágenes satelitales, que el Vesna, sancionado por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Rusia e Irán, navegaba el domingo a unos 40 km al este de Granada, a unos 500 km de su posición del día anterior.

Once de los doce petroleros cuya geolocalización la AFP no pudo verificar visualmente el lunes también figuran en la lista de sanciones estadounidenses. Se trata del Volans, Lydya N, Lyra, Merope, Min Hang, M Sophia, Nayara (también conocido como Themis), Olina (Minerva M), Rosalin (Nurkez), Thalia III y Veronica (Pegas), según una lista proporcionada a la AFP por la plataforma de información comercial Kpler.

El último petrolero afectado, el Sea Maverick, no está sujeto a sanciones estadounidenses, pero sí a varios programas de sanciones occidentales, incluidos los de la Unión Europea y el Reino Unido, por sus presuntos vínculos con la flota encubierta rusa.

La mayoría de los petroleros que han salido de Venezuela en los últimos días han desactivado sus transpondedores AIS (sistema de identificación automática) o han transmitido señales GPS falsas mediante una técnica llamada “spoofing”.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos, que ha desplegado una importante presencia militar en el Caribe desde mediados del año pasado, probablemente afectará a casi 600 petroleros que actualmente se encuentran bajo sanciones estadounidenses en todo el mundo, según un análisis de AFP basado en datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos y la Organización Marítima Internacional.

