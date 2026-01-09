Revelan documentos sobre donaciones de Delcy Rodríguez para acercarse a Trump en 2016

Según un perfil publicado por la agencia Associated Press (AP) y firmado por el periodista Joshua Goodman, exdirector del buró de esa agencia en Caracas, una decisión tomada por el gobierno de Nicolás Maduro en plena crisis económica venezolana del 2016 terminó conectando de forma directa a la estatal petrolera Citgo con el primer periodo de Gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con esa investigación, revelada por el periodista Daniel Coronell, el 22 de diciembre de 2016, cuando Venezuela atravesaba uno de los peores colapsos económicos de su historia, Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos y ya comprometida como garantía de un préstamo con una empresa rusa, donó 500.000 dólares al fondo de la ceremonia de posesión de Donald Trump, que se realizó el 20 de enero de 2017.