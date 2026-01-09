Ni Bogotá ni Medellín: estas son las ciudades de Colombia donde más se encareció el costo de vida, según el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el informe del Índice de Precios del Consumidor (IPC) detallando las variaciones en el costo de vida a nivel nacional y en las principales ciudades de Colombia.
De acuerdo con el informe mostrado en la tarde del jueves, el IPC final del 2025 se ubicó en un 5,10 %, siendo esta una cifra que se ubica por encima del rango meta definido por el Banco de la República, el cual es del 3 %.
Lea también: La inflación ajustó 5 años por fuera del molde, cerró en 5,10% en el 2025
Para llegar a este indicador, el Dane hizo un seguimiento minucioso en 38 ciudades donde analizó una canasta básica de referencia que está compuesta por 443 artículos divididos en 12 grupos de gasto con el objetivo de reflejar la realidad económica de los hogares colombianos.