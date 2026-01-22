x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería

En la recta final del mandato, se profundizan tensiones internas, nombramientos cuestionados y decisiones administrativas que ponen en duda la promesa de priorizar el mérito y perfiles técnicos.

  • El designado ministro de la Igualdad, el líder indígena Alfredo Acosta Zapata, es bachiller, sin experiencia en el sector público y solo con paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). FOTO cortesía
    El designado ministro de la Igualdad, el líder indígena Alfredo Acosta Zapata, es bachiller, sin experiencia en el sector público y solo con paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). FOTO cortesía
  • Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería
  • Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería
  • Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería
  • Este fue el cambio en el Manual de Funciones.
    Este fue el cambio en el Manual de Funciones.
  • Gabinete al garete: sin títulos en Igualdad y sin inglés en Cancillería
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

A contramano de la relativa estabilidad y cohesión que suele acompañar el ocaso de un mandato —periodo natural para finiquitar metas y proyectos—, el gobierno de Gustavo Petro encara su recta final sumido en un desbarajuste administrativo. Lo que en los pasillos de la Casa de Nariño se lee como “lealtad popular”, hacia afuera se percibe como una desarticulación técnica con visos de desdén por la institucionalidad. Dos hechos conocidos esta semana confirman la tendencia: el nombramiento de un bachiller para manejar un presupuesto billonario y la eliminación de la barrera del idioma en la diplomacia.

Le puede interesar: ¿Austeridad selectiva y en elecciones? Gobierno Petro bajó el salario de los congresistas, pero no para los actuales legisladores.

La controversia más aguda recae sobre Alfredo Acosta Zapata, líder indígena designado para liderar el Ministerio de la Igualdad, una cartera que, pese a su joven creación, ha estado en el ojo del huracán por su baja ejecución. El despacho, que el año pasado administró un presupuesto de $1,29 billones, vuelve a ser cuestionado por la idoneidad de su cabeza. Según la hoja de vida cargada en el portal de aspirantes de la Presidencia, Acosta no cuenta con títulos universitarios ni experiencia previa en la administración pública. Su trayectoria se reduce a su paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La llegada de Acosta se produce tras la salida de Juan Carlos Florián, quien ya había generado ampolla por su nula experiencia en el sector y su pasado como creador de contenido para adultos. No obstante, el caso de Acosta escala la preocupación: se trata de entregar la chequera de la equidad social a alguien que nunca ha gestionado recursos estatales.

“Es un mensaje devastador para la meritocracia. El señor acredita únicamente el bachillerato. No tiene estudios técnicos ni universitarios y, lo que es peor, no ha manejado un peso del erario ni ha diseñado una política pública en su vida”, denunció la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) fue más tajante: “Aquí no se premia el mérito, sino la ideología. Es el desmantelamiento de la capacidad técnica del Estado”.

Mientras Igualdad lidia con sus nombramientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores sacudió al cuerpo diplomático al modificar su Manual de Funciones. La nueva normativa suprime la obligatoriedad de que los embajadores hablen y escriban inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones Unidas. Esta decisión no es aislada; responde a la dificultad del Ejecutivo para ubicar a aliados políticos que no cumplen con los estándares históricos de la carrera consular.

Para Camilo Reyes, excanciller con más de tres décadas de experiencia, la medida es un retroceso histórico. “Es un insulto a los funcionarios que dedican su vida a estudiar y concursar. Ahora una persona sin título y sin idiomas podrá representar al país, creando un abismo de privilegios entre quienes deben cumplir la ley y quienes entran por amistad presidencial”, declaró Reyes a este diario.

Además, la medida tiene un impacto fiscal indirecto: el Estado deberá engrosar la nómina de traductores y asesores de apoyo para cubrir las deficiencias de comunicación de sus propios embajadores en plazas estratégicas como Washington, Londres o Ginebra.

El panorama se torna más oscuro al revisar las cifras de ejecución. Diversos informes de seguimiento presupuestal señalan que carteras críticas, como Igualdad y Vivienda, han mostrado niveles de gasto históricamente bajos, lo que expertos atribuyen a la curva de aprendizaje de funcionarios sin formación técnica. La improvisación en los nombramientos se traduce en proyectos estancados y recursos que se quedan en el papel mientras las comunidades esperan soluciones.

A esto se suma la tensión interna. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, el clima es de zozobra. Persisten los rumores sobre la presunta negativa de visa estadounidense a la canciller Rosa Villavicencio. De confirmarse, la ministra no podría acompañar al presidente Petro en su cita clave con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, un golpe simbólico y político de proporciones mayores para la política exterior colombiana.

Incluso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que el jefe de Estado habría pedido la renuncia del vicecanciller Mauricio Jaramillo. Consultado por EL COLOMBIANO, Jaramillo fue escueto: “No me han pedido la renuncia”. Sin embargo, al ser interrogado sobre el estatus migratorio de Villavicencio y la estabilidad de la cúpula diplomática, prefirió el silencio.

El “Gobierno del Cambio” parece estar cerrando su ciclo traicionando una de sus promesas centrales: la dignificación de lo público. En lugar de un Estado robustecido por expertos, lo que se observa es una estructura que se flexibiliza para acomodar intereses políticos.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Temas recomendados

Ministerio de la igualdad
Cancillería
Gobierno Nacional
Gobierno del cambio
Colombia
Rosa Villavicencio
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida