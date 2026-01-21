x

Polémica en Barú: ¿está permitido llevar comida a las playas de Cartagena?

Un video de turistas ingresando con una gran nevera a una playa de Barú reavivó el debate sobre los altos precios, el ingreso de alimentos y las reglas que rigen en estos destinos turísticos de Cartagena.

  • Turistas disfrutan de las playas de Barú, uno de los destinos más visitados de Cartagena, en medio del debate por los precios y la regulación de los servicios turísticos. FOTO: Captura de video.
    Turistas disfrutan de las playas de Barú, uno de los destinos más visitados de Cartagena, en medio del debate por los precios y la regulación de los servicios turísticos. FOTO: Captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Barú se ha convertido nuevamente en el foco de atención tras un video grabado por un vendedor en esta zona turística de Cartagena. El video se volvió viral tras mostrar a una familia de turistas ingresando a la playa con una nevera de icopor de gran tamaño llena de comida y bebidas, lo que reavivó la polémica sobre los sobrecostos, regulación de precios y el ingreso de alimentos a zonas turísticas.

Conozca: Caballos a $100 millones y carruajes a $1.000 millones: alcalde de Cartagena denuncia sobrecostos en oferta de gremio de cocheros

Las imágenes generaron reacciones divididas: mientras algunos usuarios defendieron a los turistas por evitar precios elevados, vendedores locales denunciaron afectaciones económicas, al asegurar que cada vez más visitantes llevan su propia comida y dejan de consumir servicios como alimentos, sombrillas y sillas.

La polémica no es nueva. En 2025, una lista de precios en playas de Barú y Cholón —con valores como limonadas a $50.000 y langosta a $255.000— también se viralizó, lo que llevó a la Alcaldía a defender la estandarización de tarifas por los costos logísticos de la zona.

¿Qué dice la Secretaría de Turismo sobre el video viral?

EL COLOMBIANO se comunicó con la Secretaría de Turismo de Cartagena para conocer su posición frente al video y la controversia por el ingreso de alimentos a las playas de Barú.

La entidad aclaró que el ingreso de alimentos y bebidas por parte de turistas no está permitido en playas como Playa Blanca y en las zonas que hacen parte o colindan con el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, bajo ciertas condiciones establecidas en las resoluciones 0885 de 2016 y 1558 de 2019.

La polémica por los sobrecostos en playas de Cartagena vuelve a encenderse tras la viralización de un video grabado en Barú durante la temporada turística. FOTO: Colprensa.
La polémica por los sobrecostos en playas de Cartagena vuelve a encenderse tras la viralización de un video grabado en Barú durante la temporada turística. FOTO: Colprensa.

Según la Secretaría, está prohibido el ingreso de envases de vidrio, plásticos de un solo uso, bebidas alcohólicas, gaseosas, energizantes y grandes cantidades de alimentos perecederos, medidas que buscan proteger ecosistemas marinos sensibles y reducir la contaminación. No obstante, se permite llevar alimentos en recipientes reutilizables, frutas y termos, siempre que se gestionen adecuadamente los residuos.

Sobre precios y equilibrio entre turistas y vendedores

Frente a la regulación de precios, la Secretaría explicó que actualmente se avanza en un ordenamiento integral del destino, enfocado en promover prácticas justas y transparentes, fortalecer la oferta gastronómica local y reducir conflictos entre turistas y comerciantes.

Lea también: Antioquia es el segundo destino donde más plata gastan los turistas extranjeros: supera los $450.000 diarios

La entidad señaló que parte de la estrategia consiste en brindar información clara y previa a los visitantes, desde agencias y operadores turísticos, sobre las restricciones ambientales y de consumo, así como en fortalecer el turismo sostenible y el consumo responsable.

Cartagena y su plan de turismo para 2026

En medio de este debate, Cartagena avanza en una ambiciosa estrategia para fortalecer su posicionamiento como destino turístico internacional en 2026. La Corporación de Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) puso en marcha una nutrida agenda de promoción que contempla la participación en más de 16 eventos de talla mundial, con énfasis en mercados clave como Europa, Estados Unidos y Sudamérica, en busca de sostener las cifras históricas de visitantes y abrir nuevas oportunidades de negocio para el sector local.

Entérese: Cartagena le dice adiós a los carruajes con caballos: estrenará coches eléctricos

La hoja de ruta incluye presencia en ferias estratégicas como FITUR, en Madrid; ITB Berlín, considerada la más importante de la industria turística global; Seatrade Cruise Global, en Miami, para fortalecer el turismo de cruceros; y eventos especializados como CASAR, en Brasil, para impulsar a Cartagena como destino de bodas, y DEMA Show, en Estados Unidos, enfocado en buceo y deportes acuáticos. La agenda también apunta a diversificar la oferta y desestacionalizar la llegada de viajeros durante todo el año.

Según Corpoturismo, el plan busca atraer turistas de alto valor y consolidar nuevos nichos, al tiempo que se refuerzan mercados tradicionales. La meta para 2026 es mantener la tendencia de crecimiento y superar los 3,5 millones de visitantes, en un contexto en el que la ciudad enfrenta retos relacionados con la experiencia del turista, la regulación de precios y la convivencia entre visitantes, operadores y comunidades locales.

Utilidad para la vida