Petro y MinDefensa omitieron 1.062 homicidios en el balance de 2025, ¿por qué?

El balance de seguridad que exhibe el Gobierno Petro tiene un dato que genera ruido: 1.062 homicidios ocurridos en 2025 no aparecen en las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa, una ausencia que reconfigura el relato oficial sobre la violencia en el país.
EL COLOMBIANO pudo constatar la brecha al cruzar el consolidado nacional de Medicina Legal —que registra 14.788 homicidios en todo el territorio durante 2025— con los reportes de la Policía Nacional incorporados en los informes de la cartera de Defensa, que contabilizan 13.726 casos en el año pasado.