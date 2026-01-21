Juan Sebastián Cabal, ganador de tres Grand Slam, analiza el Australia Open y da sus favoritos para el título

Juan Sebastián Cabal, tres veces ganador de Grand Slam, Wimbledon, US Open y Australian Open, este último en dobles mixtos (Abigail Spears) y embajador de Stake Colombia, presenta una radiografía de lo que puede ser el desenlace del torneo que se realiza actualmente en Melbourne, donde Djokovic intenta darles la pelea a los jóvenes Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Aunque Cabal es amigo de Alcaraz, elige al italiano como posible campeón por el tema climático.
