Nexos entre el Gobierno y la U. San José detrás de títulos exprés de la secretaria de Petro

En los pasillos de la Casa de Nariño no muchos ostentan el privilegio de ser la verdadera mano “mano derecha” del presidente Gustavo Petro. Es decir, no los que el país conoce como los cuestionados Armando Benedetti, Laura Sarabia, Angie Rodríguez o el prófugo Carlos Ramón González. Sino la mano derecha en la práctica, en el día a día, la que le toma los apuntes, le organiza la agenda y escucha conversaciones privadas. Estamos hablando de su secretaria privada: Nelfy Melo Morales, conocida por los funcionarios como “Nelfita”. Resulta que ni la secretaria de Petro se salva de un escándalo pues según reveló Cambio, la funcionaria del despacho presidencial obtuvo tres títulos académicos el mismo día en la cuestionada Fundación Universitaria San José. Le puede interesar: ¡Qué tal! Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José. EL COLOMBIANO accedió a los documentos en donde queda registrado que Melo Morales recibió el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por esa institución. En una sola jornada figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial. Los tres diplomas y las actas de grado comparten la misma fecha de expedición, el mismo número de acta general de graduación. En los registros públicos de su hoja de vida figuran esos tres diplomas otorgados y consta que Melo llegó al despacho de la Presidencia de la República el 7 de septiembre de 2022, fecha desde la cual ejerce funciones como secretaria. Antes de ocupar ese cargo, su experiencia laboral incluye funciones como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas. Se trata de responsabilidades que guardan relación directa con las áreas de formación que, según la documentación conocida, habría acreditado con títulos expedidos en una misma fecha.

Tres títulos en tres semestres Lo presuntamente irregular no tiene ver solo con el número de títulos otorgado, algo que de entrada genera suspicacia, sino el tiempo en el que los realizó pues Melo se convirtió en profesional de dos carreras y al mismo tiempo tecnóloga en tres semestres. Como si fuera poco, presentó la prueba Saber Pro, que es un requisito para graduarse, nueve días después de esa ceremonia. A esas dos irregularidades se suma el hecho de que Melo empezó a estudiar justo cuando empezó el Gobierno, como hicieron otros cercanos al petrismo que acudieron a esa institución para agilizar su proceso educativo. El elemento en común es que el rector de la Fundación Universitaria San José —y hoy “solo” representante legal después de los escándalos— era Francisco Pareja (ver foto), un viejo aliado del ministro del Interior Armando Benedetti. Ambos compartieron, años atrás, campañas políticas y apoyaron mutuamente en sus aspiraciones al Congreso. No es casual la conexión.

“El cartel de los diplomas” El caso de Melo Morales se conoce luego de que saliera a la luz una denuncia de la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, en la que expuso la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la U. San José. Según la congresista, los beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.

Según Juvinao, el equipo que adelantó la verificación identificó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación detectó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia. En la segunda modalidad, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título. Incluso, revelaron el caso de un funcionario de la Dian que obtuvo cuatro títulos en un día y que tras ser cuestionado por esa anomalía se defendió diciendo que lo criticaban “como estudiar fuera un delito ahora”.

La Fundación San José ya venía siendo cuestionada por situaciones similares. El caso tomó relevancia pública meses atrás, cuando se conoció una presunta falsa titulación relacionada con Juliana Guerrero, en medio de su postulación al cargo de viceministra de Juventudes. A partir de ese episodio comenzaron a salir a la luz más casos que hoy tienen a la institución en el centro de un debate nacional. Todo esto expone las conexiones de un entramado mayor. Pues Guerrero fue jefe de gabinete de Benedetti. “A Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, en los últimos 5 años, no lo he visto, no me he tomado un tinto ni he hablado por teléfono con él ni con nadie de la Fundación”, se defendió el ministro en en las últimas horas. Puede leer: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti? Facturas en la Dian Por su parte, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que la Fundación Universitaria San José reportó ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Juliana Guerrero, pese a que la propia institución ha sostenido que ella nunca cursó estudios allí. El hallazgo muestra, además, que los pagos consignados a nombre de Guerrero se realizaron después de la fecha en la que, según los diplomas, ya se había graduado.

Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas después. Una de ellas, del 28 de julio de 2025, corresponde a un pago por un millón de pesos por concepto de derechos de grado en Contaduría. Amplíe la noticia: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José ¿Qué sigue? Según fuentes en Palacio que hablaron con este diario bajo reserva, este nuevo escándalo, en el que vuelve a aparecer la Fundación Universitaria San José y ahora involucra a la secretaria del presidente, generó “mucho malestar en la cúpula” de la administración. Si bien desde la Casa de Nariño se ha intentado encuadrar estos cuestionamientos como críticas que apelan a un supuesto clasismo, el creciente cúmulo de señalamientos contra la U. San José y los cada vez más evidentes casos de expedición o presunta “compra” de títulos exprés, no han caído bien en el despacho del presidente Petro. Lea más: “Tramposa”: critican a Juliana Guerrero, que busca desmarcarse del Pacto Histórico y aspiraría a la Gobernación del Cesar De acuerdo con fuentes, el mandatario habría solicitado que se investigue a fondo lo que está ocurriendo en esta institución de educación superior. De manera coincidente, dos fuentes distintas señalaron que en ningún momento el jefe de Estado ha dado una instrucción explícita para que funcionarios “fueran a graduarse en la San José” con el fin de obtener títulos de manera gratuita o expedita. Estos movimientos se habrían dado, más bien, por gestiones promovidas desde círculos cercanos al mandatario.

La caja de Pandora, al parecer, ya ha sido abierta. El entramado alrededor de la Fundación San José seguirá creciendo. La pregunta que queda en el aire es qué imagen le deja al llamado Gobierno del Cambio una sucesión de escándalos relacionados con certificados educativos falsos o acelerados, especialmente en una administración que en campaña había reivindicado la meritocracia y el conocimiento como pilares del servicio público.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Es ilegal obtener tres títulos el mismo día en Colombia? No necesariamente, pero puede ser irregular si no se cumplen requisitos legales como la duración mínima del programa o la presentación previa del Saber Pro. ¿El presidente Petro ordenó estas titulaciones? No hay evidencia de una orden directa del mandatario, aunque varios beneficiarios son cercanos a su Gobierno. ¿Qué sigue en este caso? Congresistas han pedido investigaciones administrativas y penales sobre la Fundación Universitaria San José y los funcionarios involucrados.

