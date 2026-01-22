Nexos entre el Gobierno y la U. San José detrás de títulos exprés de la secretaria de Petro

En los pasillos de la Casa de Nariño no muchos ostentan el privilegio de ser la verdadera mano “mano derecha” del presidente Gustavo Petro. Es decir, no los que el país conoce como los cuestionados Armando Benedetti, Laura Sarabia, Angie Rodríguez o el prófugo Carlos Ramón González. Sino la mano derecha en la práctica, en el día a día, la que le toma los apuntes, le organiza la agenda y escucha conversaciones privadas. Estamos hablando de su secretaria privada: Nelfy Melo Morales, conocida por los funcionarios como “Nelfita”.
Resulta que ni la secretaria de Petro se salva de un escándalo pues según reveló Cambio, la funcionaria del despacho presidencial obtuvo tres títulos académicos el mismo día en la cuestionada Fundación Universitaria San José.
Le puede interesar: ¡Qué tal! Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José.
EL COLOMBIANO accedió a los documentos en donde queda registrado que Melo Morales recibió el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por esa institución. En una sola jornada figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial.
Los tres diplomas y las actas de grado comparten la misma fecha de expedición, el mismo número de acta general de graduación.
En los registros públicos de su hoja de vida figuran esos tres diplomas otorgados y consta que Melo llegó al despacho de la Presidencia de la República el 7 de septiembre de 2022, fecha desde la cual ejerce funciones como secretaria.
Antes de ocupar ese cargo, su experiencia laboral incluye funciones como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas. Se trata de responsabilidades que guardan relación directa con las áreas de formación que, según la documentación conocida, habría acreditado con títulos expedidos en una misma fecha.